Ligue 1 : dans sa quête de podium, l'OL ne change rien

À l'approche des deux dernières rencontres, l'OL ne bouleverse pas ses plans. Pour aller chercher le podium, il s'appuie sur la même recette que tout au long de la saison.

Une victoire pour le top 4, deux et ce sera la Ligue des champions. L'OL est plus que jamais en course pour retrouver le podium de la Ligue 1, sept ans après la troisième place de 2018-2019. Déraillera-t-il au pire des moments, ou bien finira-t-il en costaud ? Sa victoire pleine de maîtrise face à Rennes dimanche dernier (4-2) nous laisse sur une impression très positive. Mais il faut remettre ça encore deux fois, dont un voyage à Toulouse le 10 mai.

Le dernier déplacement de la saison ne sera pas une sinécure. Pourtant, le Téfécé n'a rien à jouer, et c'est peut-être pour ça qu'il sera le plus dangereux. Surtout qu'il cherchera à offrir une belle sortie à son coach, Carles Martinez Novell, qui sera en tribune. Du côté lyonnais, comment aborde-t-on cette rencontre particulière ? "Comme d’habitude", a répondu Paulo Fonseca vendredi.

Hors de question pour le staff de bouleverser quoi que ce soit avant cette confrontation. "Nous faisons les mêmes semaines de travail, avec les mêmes ambitions et les mêmes façons de faire les choses, comme à chaque match. L’humilité doit être présente car nous avons deux affiches très difficiles, a rappelé le Lusitanien. Nous devons continuer comme ça car nous n’avons encore rien fait. Nous sommes dans une bonne position, le groupe va bien et il a bien travaillé cette semaine, mais nous devons poursuivre dans cette direction."

Un 11 identique à celui face à Rennes ?

Même dans la composition du 11, le club rhodanien n'a aucune raison de changer, et on devrait retrouver un 11 semblable à celui qui a dominé le Stade Rennais. Il faudra démontrer un engagement et une détermination similaires pour venir à bout de coriaces Toulousains. "Je n'ai rien changé sur l'approche de la partie. Nous avons expliqué pourquoi ce sera compliqué au Stadium contre un rival très physique. Ils jouent très bien et ont fait un bon championnat (10es). On a observé les différentes approches possibles, bossé sur notre stratégie offensive et défensive, a détaillé Paulo Fonseca. Ils ont des atouts individuels et collectifs. Le plus important est d'être concentré sur ce que l'on doit faire pour obtenir un résultat là-bas."

Chez les joueurs, et comme ils l'ont souvent rabâché tout au long de l'exercice, on ne se projette pas sur la suite, sur d'éventuels calculs et scénarios. "C’est un bon sentiment et une belle expérience pour moi d’être ici et de me battre pour la Ligue des champions. C’est formidable de disputer de grandes confrontations dans un stade incroyable. Mais comme je l’ai dit, si tu n’es pas concentré à chaque sortie, tu risques de perdre, mettait en garde Roman Yaremchuk. Notre prochain objectif, c’est Toulouse. On sait que ce duel sera difficile, on respecte beaucoup cette formation."

Un OL en confiance pour boucler la saison

Ayant son destin en main, l'OL attaque ce rendez-vous dans de bonnes dispositions. Il veut compter uniquement sur lui, et "ne pas regarder les autres concurrents", affirmait le coach portugais. Alors certes, tous les regards seront braqués sur la "ville rose" dimanche soir, mais nul doute que les observateurs et les supporters seront aussi attentifs à ce qui se passe à Monaco dans le choc ASM - Lille. Le LOSC n'étant qu'à deux longueurs.

Fort de ses quatre succès de rang, l'Olympique lyonnais aborde en tout cas cette dernière ligne droite dans une excellente dynamique. "Oui, nous sommes plus forts que lors de notre série de succès en hiver. Dans beaucoup de secteurs, nous sommes très en confiance actuellement. L'équipe a progressé dans sa gestion des blocs bas, lorsque nous n'avons pas d'espace. Dans les transitions défensives également, il y a du mieux, soulignait Paulo Fonseca. On traverse notre meilleur moment, tactiquement et mentalement. Les deux dernières semaines ont été incroyables avec de l'intensité." Encore neuf jours sur ce rythme pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers, avant, ils l'espèrent, de décrocher une belle récompense.