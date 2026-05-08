À deux jours du déplacement à Toulouse, l'OL peut compter sur un groupe quasiment au complet. Si Orel Mangala a repris partiellement avec le reste de l'effectif, Tanner Tessmann est lui d'ores et déjà forfait pour cette rencontre de la 33e journée de Ligue 1.

Une victoire et l'objectif se rapprochera encore un peu plus. Dimanche soir (21h), au moment de rentrer sur la pelouse du Stadium, les joueurs de l'OL savent pertinemment la mission qui leur incombe. Avec deux points d'avance sur Lille à deux journées de la fin, les Lyonnais ont leur destin entre les mains, mais savent qu'ils ne peuvent pas faire de faux pas. Le risque de voir la troisième place et même la quatrième s'envoler reste grand. Alors pas de place au relâchement à Toulouse. Pour ce déplacement sur les bords de la Garonne, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Tanner Tessmann. Touché musculairement avant le match contre Rennes, le milieu américain n'a pas encore repris avec le groupe rhodanien.

Mangala encore trop juste ?

Il est à l'heure actuelle le seul absent assuré pour cette 33e journée de Ligue 1. Qu'en sera-t-il pour Orel Mangala ? Sorti sur blessure contre Auxerre il y a deux semaines, le milieu belge a repris partiellement l'entraînement avec le reste du groupe cette semaine. Ce vendredi matin, il a fait les différents exercices d'échauffement, avant de s'éclipser pour un travail individuel. S'il nous a confié dans un sourire que "tout allait bien" au moment de quitter la séance collective, le Belge semble malgré tout encore un peu juste pour postuler à Toulouse. Paulo Fonseca en dira certainement un peu plus ce vendredi midi en conférence de presse.