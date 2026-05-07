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Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL – Andrézieux (crédit : David Hernandez)

Mercato : Bryan Meyo non conservé, les jeunes que l'OL ne gardera pas

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Tous les ans, les clubs laissent partir plusieurs jeunes en fin de contrat. Du côté de l'OL, ils seront 12 entre les U19 et la réserve, dont Bryan Meyo.

    Pour certains, cette période est synonyme d'avancée, avec la signature d'un contrat dans leur structure, et donc de poursuite de l'aventure. Du côté de l'OL, cela pourrait concerner Daryll Benlahlou, qui s'apprêterait à devenir professionnel. Mais plusieurs de ses compères lyonnais ne seront pas retenus, comme c'est le cas chaque année. À l'intersaison, pas moins de 22 jeunes footballeurs quitteront le club, dont Bryan Meyo.

    L'attaquant avait signé un contrat stagiaire en 2024. Il arrivait à terme cet été, et selon Le Parisien et Onze Mondial, il ne sera pas prolongé. Membre de la réserve, le joueur de 20 ans (2006) fait partie des 12 éléments entre les U19 et le groupe Pro 2 qui ne seront pas gardés. En plus de l'international gabonais (quatre capes), nous avons Ali Hassan (2005), capitaine de cette équipe (23 matchs de N3). Un destin qui ressemble à celui de Lilian Coponat, très utilisé l'an passé mais depuis parti à Rumilly-Vallières.

    Gros chamboulement chez les 2007 et 2008

    Des départs importants pour l'effectif de Gueïda Fofana, auxquels on doit ajouter Imdad Charifou (2006), Keylian Yahia (2006), Timothée Dutot et Wassim El Abrougui. Ces deux derniers appartiennent à la génération 2007. D'ailleurs, plusieurs de leurs camarades sont dans la même situation : Estéban Thyvent et Saad Nader, qui évoluent avec les U19.

    Un gros renouvellement est pareillement attendu au sein de la formation dirigée par Florent Balmont, qui manquera la phase finale cette saison. Paul-Ianel Moulot, Jalis Bouabdellah, Adrien Dabis et Aboubacar Sacko, tous des 2008, ne seront pas conservés. Un ballet, parfois cruel pour ces garçons à peine adultes, qui concerne aussi des adolescents. Ils sont dix entre les catégories U13 et U15 à ne pas poursuivre leur formation à Meyzieu.

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    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - jeu 7 Mai 26 à 11 h 25

      Cela devient de plus en plus difficile de monter les échelons ! il faut avoir des qualités supérieures et, pas seulement au point de vue football, certains autres critères doivent être pris en compte je suppose.
      Bonne chance à tous ces jeunes, dans leurs recherches de club.

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    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 7 Mai 26 à 12 h 21

      C'est très difficile de passer les échelons, et encore plus de passer pro à l'OL ! Les jeunes le savent, et il ne faut pas se démobiliser pour autant, il y a beaucoup d'exemples de jeunes qui ne sont pas passés pro chez nous et qui réussissent ailleurs ! Je pense à Griezmann (même pas accepté dans notre cdf), Lepaul, Mikautadze, et pleins d'autres que j'oublie.

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