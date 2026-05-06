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Les supporters de l'OL lors de la finale de la Coupe de France 2024
Les supporters de l’OL lors de la finale de la Coupe de France 2024 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Rennes (4-2) : interdiction commerciale de stade pour un supporter

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Suite à l'ouverture du score de Rennes, un "puff" avait été lancé sur la pelouse par un supporter en direction de Mousa Al-Tamari. L'auteur des faits a été identifié et a été sanctionné d'une interdiction commerciale de stade pendant 18 mois.

    Il avait été difficile de passer à côté tant cela n'avait pas été discret. Au moment de l'ouverture du score rennaise dimanche dernier à Décines, Mousa Al-Tamari avait rapidement interpellé Clément Turpin en lui brandissant un objet jeté sur la pelouse du Parc OL. Un "puff" venu tout droit du Virage Nord. Cela a forcément rappelé les mauvaises heures avec la tristement célèbre bouteille d'eau sur Dimitri Payet. Fort heureusement, aucun incident à déplorer mais le geste n'est pas resté impuni. Rapidement identifié, l'auteur des faits a été appréhendé par les équipes du stade et une sanction est rapidement tombée.

    Une interdiction qui a peu de poids 

    Comme confirmé à Olympique-et-Lyonnais, une interdiction commerciale de stade a été prononcée. Dix-huit mois, le maximum, sans possibilité d'acheter des places pour un match à Décines. Seulement, cette interdiction n'a que peu de poids, comme le regrette l'OL depuis un moment. En passant par un tiers ou en achetant avec le compte d'une autre personne, ce "supporter" pourra toujours assister à une rencontre. Et être par exemple présent le dimanche 17 mai pour la dernière de la saison face à Lens...

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 6 Mai 26 à 17 h 56

      Le dégager pendant 18 mois est en effet pas assez dissuasif.
      David bonsoir
      Est ce qu'il y a une plainte au moins en plus ?

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