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Kadidiatou Diani lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Kadidiatou Diani lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Avant OL Lyonnes - Montpellier, Giraldez fait le point sur Diani

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Sortie sur blessure contre Arsenal, Kadidiatou Diani ne fait pas partie du groupe pour le match entre OL Lyonnes et Montpellier. La Française pourrait manquer plusieurs matchs.

    Les manipulations réalisées sur la pelouse du Parc OL par le staff médical lyonnais pouvaient laisser craindre au pire. Allongée à la 77e minute dans la demie contre Arsenal (3-1), Kadidiatou Diani se plaignait du genou et on a bien cru revivre le traumatisme d’une rupture du ligament croisé. Il semblerait qu’il faille attendre encore un peu pour connaitre la nature exacte du pépin physique puisque Jonatan Giraldez a maintenu un certain flou mardi lors du point presse d’avant-match contre Montpellier"Après un choc au genou lors du match contre Arsenal, Kadi a dû être remplacée par précaution, a déclaré le coach d’OL Lyonnes à nos confrères du Progrès. Son état reste incertain en attendant les examens médicaux et l’avis du staff médical pour savoir si elle sera disponible pour les prochains matchs."

    Au frais avant la demi-finale de play-offs et la finale européenne ?

    Buteuse en demi-finale de la Ligue des champions samedi dernier, Kadidiatou Diani va devoir faire l’impasse sur la réception de Montpellier ce mercredi (17h) et très certainement la finale de la Coupe de France, dimanche à Valenciennes face à son ancien club qu’est le PSG. Il faudra attendre d’en savoir plus pour savoir si sa saison est d’ores et déjà terminée ou si Jonatan Giraldez pourra compter sur l’une de ses forces offensives pour les play-offs de Première Ligue (16 mai) mais surtout la finale de la Ligue des champions (23 mai).

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    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mer 6 Mai 26 à 9 h 00

      Son absence en cette fin de saison chargée, sera préjudiciable, c'est certain. Espérons que les examens soient bons.

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - mer 6 Mai 26 à 9 h 33

      Rupture totale, je n'y crois pas, mais partielle ça peut.
      Lors de son second croisé en 2023, Delphine marchait normalement, sans douleur. Le lendemain le genou n'était pas gonflé.
      Carpenter en finale 2022 avait repris la rencontre, strapée, puis s'est écroulée quelques minutes plus tard.
      Oui mais voilà, rupture partielle, il faut passer sur la table et la récupération reste la même au niveau du temps.
      Espérons que ce ne soit pas ça pour Diani.

      Cela dit il semble me souvenir que Réveillère ne s'était pas fait opérer et s'était soigné autrement : je crois que c'était une rupture partielle, mais cela remonte à pas mal d'années maintenant.

      Signaler

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