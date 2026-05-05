Capitaine exemplaire d'un OL en position de retrouver la Ligue des champions, Corentin Tolisso évolue à un niveau tout proche de celui de ses grandes années. Dans un rôle très précis, il réalise la meilleure saison statistique de sa carrière.

Il fallait le voir venir, quand il n’arrivait pas à enchaîner les rencontres et les performances de haut niveau à son retour au bercail en 2022. Corentin Tolisso a pris le temps de revenir, de soigner son corps, d’augmenter le curseur de l’intensité dans ses matchs. Aujourd’hui, il semble avoir atteint une sorte de plénitude. Dans la lignée de sa saison précédente, le numéro 8 réalise un exercice 2025-2026 de très grande qualité.

Un nouveau rôle, plus haut sur le terrain

Peut-être avec moins de volume dans le jeu, moins dans la création et l’élaboration des actions, il a franchi un palier dans le dernier tiers. Paulo Fonseca lui accorde une liberté totale. On le voit à gauche ou à droite envoyer des galettes en guise de centre pour Roman Yaremchuk contre Rennes (4-2) et Auxerre (3-2). On le retrouve en second attaquant, pour effectuer le pressing, sortir à bon escient sur le porteur de balle adverse et arriver lancé dans la surface pour finir les actions. Son rôle a grandement évolué. Il n’est plus ce milieu ultra complet qu’il était avant de partir au Bayern en 2017. Il est devenu un nouveau joueur, dans un rôle pensé pour lui qui lui convient parfaitement.

Avec quatorze buts inscrits, il est le meilleur réalisateur lyonnais, à égalité avec Pavel Sulc. Si on ajoute les offrandes pour ses partenaires, le capitaine a été décisif à 21 reprises en 2025-2026. Il égalise son meilleur total datant de 2016-2017, déjà avec l’OL. En Ligue 1, il n’avait jamais été aussi impactant sur le plan statistique (dix réalisations, quatre caviars).

Un sprint final de patron

Il a connu un passage à vide, principalement physique, à un moment crucial en mars, comme le reste de l’équipe. Mais depuis, il est en train de guider sa formation vers la C1, une compétition que l’OL n’a plus connue depuis près de six ans. Face à Lorient (2-0), il a réveillé ses coéquipiers en entrant à la pause avec Endrick, marquant le deuxième but. Face à Auxerre (3-2), son entrée change tout, de nouveau, avec un but et un centre parfait pour Roman Yaremchuk. Contre Rennes, enfin, il réalise l’une de ses meilleures prestations sous ce maillot. Il délivre un nouvel excellent centre pour l'Ukrainien, tire parfaitement son penalty, avant de servir Endrick pour le quatrième but lyonnais.

Un chef-d’œuvre qui rapproche un peu plus l'OL de la Ligue des champions. Un tournoi que le champion du monde 2018 a déjà gagné, en 2020. Le Bayern avant cette année-là éliminé... les Rhodaniens en demi-finales (3-0).