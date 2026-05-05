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Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : OL - Lens sur beIN Sports le dimanche 17 mai

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • La chaîne qatarie a choisi la rencontre qu’elle diffusera lors de l’ultime journée de Ligue 1. Sans grande surprise, son choix s’est porté sur OL – Lens.

    Il s’agira sûrement du dernier rendez-vous de Ligue 1 retransmis sur beIN Sports avant un long moment. Diffuseur du championnat entre 2012 et 2020, la chaîne avait récupéré un match de championnat par journée à compter de l’exercice 2024-2025, d’abord avec DAZN, puis avec Ligue 1+. Mais à partir de la saison prochaine, la plateforme de la LFP diffusera l’intégralité des rencontres de cette compétition.

    Un match aux enjeux encore indécis

    OL - Lens comme dernière affiche, on a connu pire. Si la confrontation du 17 mai à 21 heures pourrait être dénuée de tout enjeu sportif en fonction des résultats d’ici là, elle opposera deux des plus belles équipes de l'Hexagone. Pierre Sage fera son deuxième retour à Décines après le quart de finale de Coupe de France remporté aux tirs au but (2-2, 4-5 aux t.a.b.).

    Entre le PSG et la finale de la Coupe de France pour Lens

    La partie pourrait aussi être décisive. Il y a des chances pour que l’Olympique lyonnais doive défendre sa place sur le podium, et ainsi retrouver la Ligue des champions. Il pourrait aussi, pourquoi pas, tenter d’aller chercher la deuxième place des Lensois. Sauf si les Sang et Or négocient parfaitement leur fin de saison, notamment leur choc en retard face au PSG, cinq jours avant d’affronter les Rhodaniens.

    Mathématiquement, le RCL peut encore être champion. Et rêver d’un doublé qui relève tout de même de l’hypothétique aujourd’hui. Après l’OL, Lens aura encore sa finale de Coupe de France à disputer face à Nice (22 mai). Sûrement l'affiche la plus importante de sa saison et de son histoire récente. Pierre Sage pourrait être le premier entraîneur à remporter une Coupe de France avec l'équipe artésienne, 17 ans après le dernier trophée glané par le club.

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    1. OLsan
      OLsan - mar 5 Mai 26 à 14 h 31

      Les bâtards…

      Signaler
    2. Bidibulle
      Bidibulle - mar 5 Mai 26 à 14 h 38

      Ptetre la derniere fois qu on aura josse et bravo aux commentaires!

      On croise les doigts!

      Signaler

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