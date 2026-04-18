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Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL - Lens : la dernière journée également décalée par la LFP

  • par Gwendal Chabas

    • Tout comme elle a décalé la 33e journée au dimanche 10 mai, la LFP a programmé l'ultime multiplex un jour plus tard qu'initialement prévu. Rendez-vous le 17 mai à 21 heures pour OL - Lens.

    Elle ne fait rien comme les autres. Puisqu'elle a chamboulé très largement son calendrier sur la fin de saison pour les équipes quart de finalistes des coupes d'Europe, la LFP se retrouve à aménager au compte-gouttes les derniers matchs. Par exemple, vous n'aurez pas un multiplex complet comme il est de coutume à la 33e journée. Huit rencontres, dont le Toulouse - OL, se dérouleront le dimanche 10 mai à 21 heures. Il était normalement prévu qu'elles aient lieu le samedi.

    Lens gagne un jour de repos

    Huit affiches, et non neuf, puisque Lens, obligé d'affronter le PSG le mercredi 13 mai, a obtenu le droit de jouer sa partie contre Nantes en amont, le vendredi 8. Mais les Lensois pâtiront tout de même pour leur déplacement à Décines d'une fatigue plus grande. Après la réception du PSG en milieu de semaine, ils affronteront les Rhodaniens le dimanche 17 mai (et non le 16, date initiale du dernier multiplex). Les Nordistes gagnent donc tout de même un jour de repos en plus.

    La Ligue a annoncé la nouvelle vendredi. Mais cette fois-ci, toutes les équipes joueront bien en même temps en clôture de la saison 2025-2026. Les hommes de Paulo Fonseca auront probablement encore un billet pour l'Europe à glaner. Qu'en sera-t-il pour Pierre Sage et sa bande ? Réponse dans un mois, voire moins. Enfin, si cela ne change pas grand-chose pour les footballeurs, les spectateurs, eux, apprécieront de voir leur week-end de l'Ascension bousculé, notamment ceux venant de loin.

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