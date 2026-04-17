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Paulo Fonseca en Ligue Europa
Paulo Fonseca en Ligue Europa (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à l'aménagement des calendriers des équipes européennes

  • par David Hernandez

    • Après les débats suscités par le report du match entre Lens et le PSG, Paulo Fonseca a pris parti favorablement. L'entraîneur de l'OL s’est exprimé en faveur des modifications de calendriers pour les formations françaises qui participent à des compétitions européennes.

    Il aurait bien aimé en profiter contre Le Havre, mais il n'est pas rancunier. Interrogé ce vendredi sur les différents reports de match et notamment le Lens - PSG décisif pour le titre en Ligue 1, l’entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, s’est déclaré favorable aux aménagements de calendrier afin d’offrir aux clubs français les meilleures conditions de préparation pour leurs échéances européennes, évoquant les qualifications du Paris Saint-Germain en Ligue des champions et de Strasbourg en Ligue Conférence. "Il est difficile toutefois de trouver la meilleure option mais il est très positif et important pour la France d’avoir le PSG et Strasbourg en demi-finale de Ligue des champions et de Ligue Conférence, a assuré le Portugais. Je comprends qu’il soit nécessaire de créer les meilleures conditions pour ces deux clubs."

    "Les compétitions européennes sont importantes pour la France"

    Relancé sur l'équité du championnat avec surtout un multiplex de la 33e journée qui devrait être chamboulé, Paulo Fonseca a avoué que "si les ambitions sont identiques entre concurrents, les équipes doivent jouer en même temps (pour l’équité). Sinon, cela n’a pas d’importance." Assez critique parfois concernant ce qu'il peut se passer dans le championnat de France, l'entraîneur lyonnais l'a cette fois joué corporate pour les années futures et notamment le nombre de places qualificatives pour les différentes coupes d'Europe. "Si nous étions encore en Ligue Europa en ce moment, j’aimerais beaucoup avoir les mêmes dispositions. Les compétitions européennes sont vraiment importantes pour les clubs, pour les points UEFA afin d’avoir plus de clubs français engagés."

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