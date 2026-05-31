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Pavel Sulc avec la Tchèquie
Pavel Sulc avec la Tchèquie (Photo by Michal Cizek / AFP)

Coupe du monde : Šulc (OL) absent du premier amical de la Tchéquie

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce dimanche, la Tchéquie jouait un premier amical en vue de la Coupe du monde 2026. Face au Kosovo, aucune trace de Pavel Šulc néanmoins. Koubek avait choisi de laisser certains cadres au repos puisque Tomas Soucek ou encore Patrik Schick n'étaient pas sur la feuille de match.

    Comme la plupart des sélections, Miroslav Koubek n'a plus que quelques heures pour faire ses ultimes choix. Après avoir ramené sa liste de 54 noms à 29 sans Adam Karabec, le sélectionneur de la Tchéquie doit désormais exclure trois éléments d'ici à ce lundi 1er juin, date de la transmission définitive des différentes listes pour la Coupe du monde 2026. En ce sens, l'amical contre le Kosovo ce dimanche après-midi devait certainement servir d'ultime test pour convaincre le sélectionneur. Face à une nation non qualifiée pour le Mondial, la Tchéquie n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer. Et ce fut fait sans plusieurs cadres de la sélection.

    Un deuxième amical le 5 juin aux États-Unis

    En effet, alors qu'on pouvait s'attendre à voir Pavel Šulc aligné sur la ligne offensive, aucune trace de l'attaquant de l'OL, que ce soit dans le onze de départ ou même sur la feuille de match. Le meilleur buteur lyonnais n'était pas le seul absent de marque côté tchèque puisque Tomas Soucek ou encore Patrik Schick ont brillé par leur absence. À l'heure d'attaquer un vrai marathon de l'autre côté de l'Atlantique, Miroslav Koubek a donc choisi de préserver certaines de ses stars. Prochain rendez-vous le 5 juin avec un amical contre le Guatemala dans le New Jersey. Une mise en bouche amicale avant le grand match contre la Corée du Sud le 12 juin pour l'entrée en lice à la Coupe du monde.

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    2 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - dim 31 Mai 26 à 17 h 41

      Il n’arrive pas à enchainer deux matchs. Il a des fibres musculaires en plastique 🙄
      Il nous a vraiment beaucoup manqué sur la seconde partie de saison.

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      1. Avatar
        lekinslayer - dim 31 Mai 26 à 17 h 56

        C'est absolument pas une question de blessure, mais une question d'affiner les 3 derniers choix a faire sur leur lisye pour la CDM et faire les derniers tests

        Sulc est assuré d'aller au mondial vu qu'il ne fait pas parti du test

        Signaler

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