Avec 27 330 spectateurs présents vendredi, OL Lyonnes a fini sa saison sur une note plus que positive. Les Fenottes ont signé leur record d’affluence en 2025-2026 avec cette finale de Première Ligue.

Avec l’horaire et le jour, on aurait pu s'attendre à un Parc OL qui sonne un peu creux, à l'image de ce qu'avait été la demi-finale contre le FC Nantes. Finalement, ce fut un assez beau succès populaire pour OL Lyonnes au moment d'en finir avec sa saison. Pour la finale de Première Ligue contre le Paris FC et à l'occasion des un an de la nouvelle entité ainsi que la dernière de Lindsey Heaps, le public lyonnais avait répondu présent vendredi soir (21h) à Décines. Avec pour objectif de faire mieux que face à Arsenal presqu'un mois plus tôt, le club rhodanien a parfaitement rempli sa mission. Pour le 19e sacre d'OL Lyonnes en championnat, 27 330 spectateurs ont pris place dans le Grand Stade.

Un combat quotidien pour attirer du monde

Certes, les abonnés avaient accès à des invitations pour venir accompagner, mais dans la stratégie voulue par Michele Kang, ce total est une belle réussite. Le 16 mai 2025, seulement 10 500 spectateurs avaient assisté à la finale contre le PSG. Cette nette augmentation a logiquement donné le sourire à Vincent Ponsot et à la direction d'OL Lyonnes. Le large succès contre le Paris FC permet de signer la meilleure affluence de la saison à Décines, juste devant la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal (22 294). La mission pour les équipes lyonnaises est désormais d'attirer ce monde lors de chaque sortie à domicile la saison prochaine au Parc OL.