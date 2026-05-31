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Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
Inès Benyahia avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Contre le Paris FC, OL Lyonnes a signé sa meilleure affluence cette saison

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Avec 27 330 spectateurs présents vendredi, OL Lyonnes a fini sa saison sur une note plus que positive. Les Fenottes ont signé leur record d’affluence en 2025-2026 avec cette finale de Première Ligue.

    Avec l’horaire et le jour, on aurait pu s'attendre à un Parc OL qui sonne un peu creux, à l'image de ce qu'avait été la demi-finale contre le FC Nantes. Finalement, ce fut un assez beau succès populaire pour OL Lyonnes au moment d'en finir avec sa saison. Pour la finale de Première Ligue contre le Paris FC et à l'occasion des un an de la nouvelle entité ainsi que la dernière de Lindsey Heaps, le public lyonnais avait répondu présent vendredi soir (21h) à Décines. Avec pour objectif de faire mieux que face à Arsenal presqu'un mois plus tôt, le club rhodanien a parfaitement rempli sa mission. Pour le 19e sacre d'OL Lyonnes en championnat, 27 330 spectateurs ont pris place dans le Grand Stade.

    Un combat quotidien pour attirer du monde

    Certes, les abonnés avaient accès à des invitations pour venir accompagner, mais dans la stratégie voulue par Michele Kang, ce total est une belle réussite. Le 16 mai 2025, seulement 10 500 spectateurs avaient assisté à la finale contre le PSG. Cette nette augmentation a logiquement donné le sourire à Vincent Ponsot et à la direction d'OL Lyonnes. Le large succès contre le Paris FC permet de signer la meilleure affluence de la saison à Décines, juste devant la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal (22 294). La mission pour les équipes lyonnaises est désormais d'attirer ce monde lors de chaque sortie à domicile la saison prochaine au Parc OL.

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    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 31 Mai 26 à 13 h 29

      La remise de 5 euros sur le billet et les 4 boissons par personne ça a aidé. Sans ça je suis pas sur qu'il y aurait eu autant de monde, mais peut être que je me trompe...
      De toute façon il y a pas à tortiller il faut trouver des solutions pour attirer les gens et surtout les fideliser.

      Diallo aurait envoyé un message fort au football féminin si il avait fait le choix de cette finale.

      Signaler
    2. dede74
      dede74 - dim 31 Mai 26 à 13 h 50

      Diallo, c'est un rigolo !

      Pour attirer du monde aux matchs des filles, il faut le faire mode américaine, avec du spectacle à côté, des majorettes, par exemple et autres, les spécialistes n'ont qu'à se pencher sur le sujet, après analyse de ce qu'ils ont commencé à faire.

      Signaler

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