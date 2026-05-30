Jonatan Giráldez et son staff ont fait le bon choix. Placer Tabitha Chawinga en 9 et Melchie Dumornay sur l'aile a payé lors de la large victoire d'OL Lyonnes face au Paris FC (5-0).

Sans cette adaptation tactique, on suppose qu'OL Lyonnes aurait fini par l'emporter tout de même. Mais la démonstration de vendredi en finale de la Première Ligue contre le Paris FC (5-0) a apporté un autre éclairage sur ce match. En effet, alors qu'en l'absence d'Ada Hegerberg, on s'attendait à voir démarrer Marie-Antoinette Katoto en pointe, c'est finalement Tabitha Chawinga qui évoluait dans cette position. À gauche, rôle naturel habituel de la Malawite, nous avions Melchie Dumornay, elle qui a joué au milieu presque toute la saison.

Doublé pour l'une, triplé pour l'autre

Un coup gagnant, c'est le moins que l'on puisse dire, de la part du staff. La première a marqué un doublé en 17 minutes. L'Haïtienne a pris la suite avec un triplé pour alourdir le score. "On pensait qu'il y aurait des situations de un contre un sur les ailes et dans ces cas-là, la position de la 9 est très importante. Elle permet d'attirer les deux centrales. Mais c'est aussi que leur ligne défensive était plutôt "mid-haute" et Tabitha est intéressante dans ce schéma, expliquait l'entraîneur Jonatan Giráldez. En transition également, elle offre des opportunités pour arriver dans la surface. Les profils de Vicki (Becho) et de Melchie avec ces duels à jouer, en plus de Lily (Yohannes) et Lindsey (Heaps) qui se projettent, on pensait que c'était la meilleure chose à faire. Je suis très heureux de la performance collective."