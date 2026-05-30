Elles visaient le quadruplé, mais font finalement le triplé national. OL Lyonnes a écrasé la concurrence française, et notamment le Paris FC vendredi (5-0), moins d'une semaine après l'échec en Ligue des champions.

Après une chute à cheval ou à vélo, il faut de suite remonter en selle, dit-on. Cela s'est vérifié vendredi à Décines, où OL Lyonnes n'a laissé aucune chance au Paris FC lors de la finale de la Première Ligue (5-0). Un succès net, implacable. Il fallait au moins ça, moins d'une semaine après le revers 4-0 en finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone à Oslo. On a d'ailleurs vite compris que les Rhodaniennes n'avaient pas envie de faire durer le suspense devant les presque 28 000 supporters présents.

Après 22 minutes et le but somptueux de Melchie Dumornay, la messe était dite (3-0). La revanche d'une formation qui avait un goût amer dans la bouche. "Forcément, il y avait de la déception après le week-end passé. Mais on finit de la meilleure des manières, a nuancé l'Haïtienne. On a montré qu'on avait une équipe de caractère. On soulève quand même trois trophées, ce qui n'est pas aussi facile à accomplir qu'on pourrait le croire. Je suis contente de ce qu'on a accompli ensemble."

Le groupe est resté soudé, Wendie Renard a resserré les rangs

Une réaction de championnes, même si évidemment, elles n'ont pas d'équivalent en France actuellement. Mais encore faut-il être capable de se remobiliser aussi vite, et d'une telle manière, après un échec. "Notre saison est très bonne. Je suis fier de l'équipe car après la déception de la Coupe d'Europe, elle a sorti une excellente prestation, appréciait l'entraîneur, Jonatan Giráldez. Le plus important les deux-trois premiers jours était d'être ensemble, d'accompagner les joueuses. C'était dur, mais on ne pouvait rien changer au résultat, il fallait basculer sur la suite, sur la possibilité de remporter le championnat."

Selma Bacha a d'ailleurs souligné l'impact de Wendie Renard, des éléments d'expérience et du staff cette semaine. "Ça fait plaisir car on l'emporte avec la manière. On a su faire preuve de caractère, je pense qu'on peut se féliciter. Je suis fière de réaliser le triplé, ce n'est pas facile, encore plus avec les play-offs. C'était important de rebondir, et je trouve qu'on a été fortes mentalement. La capitaine a beaucoup parlé, les cadres et le coach aussi, a confié l'internationale française. Ça nous a fait du bien. On tombe mais on se relève. Maintenant, savourons, avant de repartir l'an prochain pour aller chercher tous les trophées."

Le point positif surtout, c'est qu'OL Lyonnes a lâché les chevaux et n'a pas donné l'impression d'avoir subi une désillusion samedi dernier. Pas une mince affaire contre un adversaire qui l'a souvent gêné, mais sans jamais le battre, sur les confrontations précédentes. On se souvient du 0-0 mi-janvier par exemple. Ce duel avait tout du piège, que les Lyonnaises ont dompté avec brio.

Une saison 8 sur 10 ?

C'était donc une dernière réussie à la maison pour boucler 2025-2026. "C'était le minimum qu'on pouvait faire pour les supporters qui avaient placé beaucoup d'espoirs en nous, terminer sur une bonne note. Il fallait gagner ce (vendredi) soir", insistait Melchie Dumornay. Très attendue face aux Espagnoles, elle n'avait rien pu faire pour porter sa formation sur ses épaules. Cette fois-ci, et dans un rôle inhabituel, d'ailière gauche, elle était partout. Ce sera probablement un peu court pour le Ballon d'Or auquel elle aurait pu prétendre, mais l'ancienne Rémoise achève cet exercice sur un récital et un triplé.

Après la partie, Jonatan Giráldez a pu distribuer les bons points collectivement. "On a largement mérité notre victoire après notre très bon match", a-t-il commenté. Et sur la saison, que les Fenottes terminent invaincues toutes compétitions confondues dans l'Hexagone (29 succès et 3 nuls) ? "Ce n'était pas parfait, mais si on prend tout en compte, notamment les nombreux changements, je dirais un huit sur dix." Pour décrocher le dix, il ne manque plus que la petite marche supplémentaire à franchir en Ligue des champions. Alors rendez-vous à Varsovie (Pologne) en 2027 ?

Avec David Hernandez.