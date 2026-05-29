Battu par le FC Barcelone samedi dernier, OL Lyonnes veut finir sa saison en beauté avec la finale de la Première Ligue ce vendredi (21h). Avant d'attaquer un été où la stabilité doit être de mise, non sans quelques ajustements.

Il y a bien longtemps que les visages n'avaient pas été aussi fermés. Au moment de retrouver le chemin de l'entraînement en début de saison, les joueuses d'OL Lyonnes avaient encore la mine déconfite. La faute à une finale de Ligue des champions perdue contre le FC Barcelone, le grand rival européen, samedi dernier. Il a fallu se remettre de cette désillusion, comme l'ont confié Wendie Renard, Lindsey Heaps ou encore Jonatan Giráldez jeudi en conférence de presse.

Mais l'esprit compétiteur des Lyonnaises a vite repris le dessus avec une nouvelle et dernière finale à préparer dans cet exercice 2025-2026. Ayant déjà remporté les deux coupes, le club rhodanien veut faire le triplé national avec la Première Ligue. Une façon de finir la saison sur une note positive et de permettre ainsi à Lindsey Heaps de partir à Denver avec un neuvième titre en poche. Un départ qu'il va falloir compenser, que ce soit en interne ou en recrutant à l'étranger.

Une concurrence européenne sportive mais aussi financière

A la sortie de la défaite à Oslo il y a une semaine, Vincent Ponsot avait pris le temps de souligner que l'écart avec le Barça "s'était réduit" par rapport à 2024 et Bilbao. Le directeur général n'avait pas hésité à mettre en avant "les neufs arrivées cette saison, ainsi qu'un nouvel entraîneur" pour saluer la performance de ses joueuses d'arriver jusqu'en finale. L'espoir était de retrouver le trône européen, mais la défaite n'a pas comme conséquence de tout remettre en cause. Ce qui n'avait pas forcément été le cas un an auparavant, même si plusieurs départs avaient déjà été actés avant la désillusion Arsenal.

Un an plus tard, OL Lyonnes ne va pas tout chambouler durant l'été. "On repart sur un cycle avec des joueuses qui sont arrivées et un nouveau coach. Cette équipe a de l’avenir. Il ne faut pas tout enterrer", avait confié Wendie Renard en Norvège. Un constat également fait par Vincent Ponsot. "Le niveau du football européen a fortement augmenté. En début de saison, quatre ou cinq équipes sont susceptibles de gagner la Ligue des champions. Ce sera la même chose la saison prochaine. Et avec ce groupe qui va continuer de grandir, on en fera partie." Il y a donc de l'optimisme dans les rangs lyonnais, même si cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvements estivaux.

Convaincre des internationales, malgré le retard pris par la France

Si la défaite contre le Barça ne va pas tout chambouler, elle a permis à la direction et au staff de Jonatan Giráldez de voir certains manques dans le groupe actuel. Il faut aussi rappeler que, s'il a validé les pistes en marge de sa signature, le coach espagnol n'avait pas forcément eu la main sur le mercato 2025. Il a dû composer avec des profils peut-être pas tous en adéquation avec sa philosophie. Cet été 2026 représente donc le premier de Giraldez et cela se ressentira probablement dans les signatures. Comme dit plus haut, il faudra compenser le départ de Heaps. Face à la concurrence étrangère et notamment l'Angleterre, il est désormais difficile de convaincre une joueuse de rejoindre une Première Ligue qui a du mal à se développer. OL Lyonnes garde son pedigree et son histoire et cela devrait lui permettre d'attirer quelques internationales reconnues.

Depuis plusieurs semaines, la piste Caroline Weir prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et la milieu du Real Madrid est bien un profil grandement apprécié, d'après nos informations. D'autres postes sont également à l'étude comme le poste de doublure de Christiane Endler. Teagan Micah est en fin de contrat et une possible prolongation de contrat est pour le moment en stand-by. OL Lyonnes n'a jamais laissé tomber ses joueuses blessées comme à l'époque d'Amel Majri, victime d'une rupture du ligament croisé, mais la commotion cérébrale de l'Australienne met du temps. Féerine Belhadj a-t-elle les épaules assez solides pour occuper ce rôle de numéro 2 ? Cela semble juste pour la Ligue des champions.

Intégrer les jeunes promesses et anticiper l'été 2027

Toutefois, OL Lyonnes a aussi pour ambition de miser sur ses jeunes talents. Cette saison, Jonatan Giráldez a lancé plusieurs joueuses de l'Académie, mais les regards se tournent davantage vers certains prêts concluants. On pense bien évidemment à Maéline Mendy et Julie Swierot. Deux joueuses qui ont trouvé leur bonheur au Paris FC et au FC Nantes, avec pour conséquence une convocation en A pour le mois de juin. Le club lyonnais nourrit de jolis espoirs sur ces joueuses, au même titre que Liana Joseph, de retour de blessure, et de Maïssa Fathallah, impressionnante de maturité et d'écoute depuis son intégration au groupe pro.

Reste à trouver le bon équilibre entre leur donner du temps de jeu et rester compétitif notamment sur la scène européenne. Cela va être le grand objectif de la préparation estivale à la mi-juillet mais aussi de l'exercice 2026-2027. Car si "cette équipe a de l'avenir", la prochaine saison peut marquer une nouvelle fin de cycle dans la capitale des Gaules. En juin 2027, plusieurs joueuses se retrouvent en fin de contrat et non des moindres : Wendie Renard, Ada Hegerberg, Ingrid Engen, Kadidiatou Diani, Damaris ou encore Sofie Svava, pour ne citer qu'elles...