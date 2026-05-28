Cet été, Corentin Tolisso observera la Coupe du monde à la maison. Malgré sa bonne saison, il n'a pas été retenu par Didier Deschamps. Son ancien coéquipier, Maxence Caqueret, défend les performances du capitaine de l'OL.

Même s'il a semblé terminer sur la jante la saison lors des deux derniers matchs (il marque tout de même contre Toulouse), Corentin Tolisso a réalisé un excellent exercice avec l'OL. Meilleur réalisateur de l'équipe (15 buts), il a signé une de ses plus belles années sur le plan individuel. Mais cela n'a pas suffi à faire fléchir Didier Deschamps. Le sélectionneur français n'a pas retenu le milieu de terrain pour le Mondial.

Caqueret l'aurait "pris à 100%"

Évidemment déçu, le champion du monde 2018 a reçu le soutien d'un ancien coéquipier. Invité de RMC mercredi, Maxence Caqueret a affirmé qu'il "l'aurait pris à 100 %. La saison qu'il réalise est incroyable, dans le leadership, les statistiques et le niveau affiché avec son club. Franchement, c'est peut-être la meilleure de sa carrière. Donc oui, il était totalement légitime", a observé le joueur de Côme.

Déjà tourné vers la suite, le natif de Tarare a par exemple participé ce week-end au tournoi inclusif organisé par son association. Il sera également question cet été d'une éventuelle prolongation. Il arrive en fin de contrat en 2027 et aimerait rester. Et évidemment, pour le capitaine lyonnais, il y a la perspective de retrouver la Ligue des champions. Un objectif important pour lui.