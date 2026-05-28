Apparue à deux reprises avec OL Lyonnes cette saison, Charline Coutel vient d'être appelée par Fabien Lefèvre. Elle disputera deux matchs amicaux face aux États-Unis avec l'équipe de France U23.

Pour Charline Coutel, les vacances, ce n'est pas pour tout de suite. La jeune milieu de terrain d'OL Lyonnes fait partie de la liste des 22 joueuses convoquées par le sélectionneur de l'équipe de France U23, Fabien Lefèvre. Au programme, deux rencontres amicales face aux États-Unis, programmées début juin, le 5 et le 8. La Fenotte devrait tout de même retrouver le parfum de l'été, car les Bleuettes ont rendez-vous à Algésiras en Espagne. C'est là qu'aura lieu l'ultime rassemblement de la saison.

Une première avec les U23

La footballeuse de 19 ans est habituée des sélections de jeunes. Cependant, c'est la première fois qu'elle est appelée avec les Espoirs. Entre les U19, U18 et U17, elle compte déjà 26 apparitions avec le maillot bleu, pour trois buts inscrits. Cette saison, elle a disputé deux affiches en D1, les deux comme titulaire. Sur la fin de la phase régulière, alors que la première place était assurée confortablement, elle était du succès contre Dijon (4-0) et du match nul à Nantes (1-1). C'est d'ailleurs contre les Nantaises qu'elle avait fait ses débuts en professionnel, l'année dernière (2-0).

Avec la sélection de Fabien Lefèvre, elle passe encore un nouveau palier. Elle est la seule Lyonnaise convoquée, alors que Selma Bacha, Alice Sombath, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho ont seront avec les A.