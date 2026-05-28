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Khalis Merah lors de Young Boys - OL
Khalis Merah lors de Young Boys – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Merah (OL) après sa première saison : "Je ne pouvais pas rêver mieux"

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Révélation de l'été dernier, Khalis Merah a globalement confirmé cette saison tout le bien qu'il avait montré lors des matchs amicaux. Le milieu de terrain affirme qu'il "ne pouvait pas rêver mieux" après cet exercice.

    Si l'OL a lancé beaucoup de néophytes en 2025-2026, il est le seul à avoir connu le groupe de Paulo Fonseca en continu. Rémi Himbert, Mathys De Carvalho, Steeve Kango ou Adil Hamdani ont pu se montrer et faire leurs grands débuts, mais lui a tenu d'août 2025 à mai 2026. Khalis Merah est le "jeune" ayant eu le plus grand temps de jeu sur l'exercice. Certes il a disparu un moment des radars, mais est revenu sur la fin. Au total, il a joué 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 1638 minutes sur les pelouses.

    Quelle place pour Merah la saison prochaine ?

    Son utilisation, ou sa non-utilisation plutôt, a d'ailleurs fait réagir. Mais finalement, le footballeur de 19 ans a pu terminer le sprint final assez frais, contrairement à d'autres coéquipiers. L'an prochain, il pourrait être amené à prendre encore davantage de place dans ce rôle de meneur de jeu assez libre.

    En attendant, il va profiter de vacances avant de repartir dès la fin juin pour préparer avec le reste de l'effectif le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions en août. Sur son compte Instagram, l'international U20 français a dressé le bilan de cette première année chez les grands. "Je ne pouvais pas rêver mieux pour ma première saison en professionnel que d’avoir ce groupe, ces supporters, ce club, a-t-il écrit. Merci à tout le peuple lyonnais pour l’énorme soutien dans chaque moment. Fier de porter ces couleurs, à très vite. Allez l'OL !"

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 28 Mai 26 à 11 h 28

      On a tous très bien compris que c'est le successeur au poste de Tolisso quand il partira, et qu'il est en train de le former bien comme il faut

      Tant qu'on ne bloque pas sa progression avec une recrue, tout roule

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