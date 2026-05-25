OL Lyonnes : on connaît les dates du mercato estival

Verra-t-on beaucoup de mouvements au sein d'OL Lyonnes cet été ? Pas sûr, même s'il y aura inévitablement des ajustements. Le mercato français se tiendra du 1er juillet au 18 septembre.

Il devrait y avoir moins de changements entre l'an 1 et l'an 2 de Jonatan Giráldez à OL Lyonnes. Après le grand remue-ménage de l'été passé, le mercato estival à venir sera sans doute plus calme. Néanmoins, on sait déjà que Lindsey Heaps partira. La milieu de terrain rejoindra Denver. Autre interrogation, Teagan Micah, dont le contrat arrive à échéance au 1er juillet. La gardienne est la seule dans cette situation, puisque le club a prolongé les jeunes Alice Sombath et Inès Benyahia en début d'année.

La France calquée sur l'Espagne

On verra donc quelques ajustements pour 2026-2027. L'effectif en aura besoin pour lutter avec le Barça, son bourreau ce week-end en finale de la Ligue des champions. Les dirigeants auront le temps de se lancer dans cette période des transferts qui s'annonce d'ailleurs assez longue. Elle se tiendra du 1er juillet au 18 septembre pour les clubs français. Plus ou moins la même durée que chez les hommes (du 15 juin au 1er septembre).

Les dates dans l'Hexagone collent à celles de l'Espagne, mais pas à celles de l'Angleterre (du 16/06 au 03/09), les principaux championnats européens. En Allemagne, la fenêtre sera beaucoup plus courte (01/07 - 31/08). Dans un été sans Euro ni Coupe du monde, les Lyonnaises pourront peaufiner leur stratégie afin de fournir un groupe encore plus compétitif à l'entraîneur espagnol.