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Tanner Tessmann (OL)
Tanner Tessmann (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Tanner Tessmann (OL) privé de Coupe du monde 2026 ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans les listes de Mauricio Pochettino depuis plusieurs mois, Tanner Tessmann se réjouissait de pouvoir vivre une Coupe du monde à domicile. Finalement, le milieu de terrain de l'OL ne fait pas partie de la liste finale des États-Unis, selon plusieurs médias.

    Cette saison 2025-2026 avait tout d'une saison de bascule pour Tanner Tessmann. Elle n'a finalement pas connu la trajectoire espérée. Après une entame d'exercice plutôt prometteuse aux côtés de Tyler Morton, le milieu est vite rentré dans le rang. Et s'il n'a pas totalement perdu sa place, Paulo Fonseca n'a pas hésité à alterner avec Orel Mangala ou encore Khalis Merah pour occuper la troisième place dans l'entrejeu aux côtés de Corentin Tolisso et Tyler Morton. Pris en grippe par une partie du public lyonnais, Tessmann avait toutefois à cœur de montrer ses qualités pour convaincre Mauricio Pochettino en vue de la Coupe du monde 2026. Sans parler d'une place de titulaire, l'ancien de Venise visait une place dans la première rotation américaine cet été.

    Quel avenir pour Tessmann à l'OL ?

    Ayant dû faire l'impasse sur les trois derniers matchs de Ligue 1 à cause d'une blessure, Tanner Tessmann a dû tomber de haut ces dernières heures. En effet, le sélectionneur des États-Unis ne devrait pas l'inclure dans sa liste des 26 joueurs retenus pour le Mondial à domicile, selon The Guardian. Est-ce son pépin physique ou tout simplement ses performances en deçà avec l'OL qui lui ont coûté sa place ? Quoi qu'il en soit, c'est une sacrée surprise alors que l'été de Tessmann s'annonce certainement chaud avec un avenir incertain. L'OL sera quand même représenté dans cette sélection américaine avec Matt Turner, le gardien acheté par John Textor et qui n'a jamais mis les pieds entre Rhône et Saône mais qui reste sous contrat.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - dim 24 Mai 26 à 9 h 15

      Ca ne fait pas forcément nos affaires. Il aurait été plus bankable sur le marché en jouant la CDM.
      En plus ca envoie un message clair : même pour une sélection de second rang comme les USA, il n’a pas le niveau...

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    2. Avatar
      Monark - dim 24 Mai 26 à 9 h 33

      Oui ,tu as bien raison : pourquoi s'embarrasser avec Tanner ,quand on a le meilleur milieu du monde avec le Massey Ferguson belge. Lui , il est bankable comme tu le dis si bien …🙄

      Signaler

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