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Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France) (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Un stade allemand portera désormais le nom de Jule Brand

  • par Alban Nivet

    • À seulement 23 ans, Jule Brand vient de recevoir un hommage particulièrement rare dans le monde du football. La commune allemande de Dudenhofen a décidé de rebaptiser son stade en l'honneur de la joueuse de l'OL.

    Arrivée à Lyon à l'été 2025, Jule Brand continue d'accumuler les distinctions. Selon la presse allemande, le conseil municipal de Römerberg-Dudenhofen a voté à l'unanimité le changement de nom du Verbandsgemeindestadion, qui deviendra prochainement le « Jule-Brand-Stadion ». Née à Germersheim et élevée à Dudenhofen, l'internationale allemande reste très attachée à sa région natale. Les élus locaux ont expliqué vouloir mettre en avant un modèle de réussite pour les jeunes générations et renforcer la visibilité du sport féminin.

    Un hommage rare pour une joueuse en activité

    À seulement 23 ans, Jule Brand rejoint un cercle très fermé de sportifs ayant donné leur nom à une enceinte sportive alors qu'ils sont encore en activité. Une distinction d'autant plus remarquable dans le football féminin, où les stades portant le nom d'une joueuse demeurent particulièrement rares. Depuis son arrivée à l'OL à l'été 2025, l'ailière allemande s'est rapidement imposée dans l'effectif lyonnais. En 37 rencontres disputées sous le maillot rhodanien, elle a déjà inscrit huit buts et confirmé son statut d'internationale allemande. Cette reconnaissance dans sa commune d'enfance vient ainsi récompenser un parcours déjà remarquable. Avant même d'avoir atteint le sommet de sa carrière, Jule Brand voit son nom entrer durablement dans l'histoire de sa région natale.

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