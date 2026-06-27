Déjà qualifiée pour les 16es de finale après ses victoires contre l'Algérie et l'Autriche, l'Argentine affrontera la Jordanie dimanche soir. Entré en jeu lors du dernier match, Nicolas Tagliafico pourrait désormais retrouver une place de titulaire.

Blessé musculairement quelques jours avant le début de la compétition, le latéral de l'OL avait dû renoncer à une participation contre l'Algérie malgré sa présence dans le groupe. De retour à l'entraînement collectif, Tagliafico a effectué ses premières minutes dans ce Mondial en entrant à la 81e minute lors du succès face à l'Autriche (2-0).

Une première titularisation dans ce Mondial ?

Avec six points en deux rencontres, cinq buts inscrits et aucun encaissé, l'Argentine a déjà validé son billet pour la phase finale. Face à une Jordanie déjà éliminée, Lionel Scaloni pourrait être tenté de faire souffler certains cadres avant le début des matchs à élimination directe. Dans ce contexte, Nicolas Tagliafico apparaît comme un candidat crédible à une première titularisation dans cette Coupe du monde.

Après avoir dû patienter en raison de sa blessure musculaire, Nicolas Tagliafico semble progressivement retrouver sa place dans le groupe argentin. Face à la Jordanie, le Lyonnais pourrait ainsi connaître sa première titularisation dans ce Mondial avant le début de la phase à élimination directe.