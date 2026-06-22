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Nicolas Tagliafico (OL) lors d'Argentine - Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022
Nicolas Tagliafico (OL) lors d’Argentine – Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022 (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Coupe du monde 2026 : Tagliafico remplaçant pour Argentine - Autriche

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de son premier match dans la Coupe du monde, l’Argentine peut assurer sa qualification contre l’Autriche ce lundi (19h). De retour dans le groupe argentin, Nicolas Tagliafico débutera sur le banc.

    Une qualification à aller chercher. Ce lundi en début de soirée (19h), l'Argentine peut faire un grand pas vers les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Vainqueur 3-0 de l'Algérie lors de son entrée en lice, l'Albiceleste se qualifiera directement pour le tour suivant en cas de succès contre l'Autriche. Cela représente d'ailleurs une finale de groupe puisque les Autrichiens ont également la possibilité de valider une présence en phase finale en prenant le meilleur sur les champions du monde. A la recherche d'un deuxième succès en deux matchs, les deux nations vont se rendre coup pour coup à l'AT&T Stadium au Texas.

    Cette rencontre, Nicolas Tagliafico va la vivre du banc de touche, comme lors d'Argentine - Algérie. A la différence près que le latéral gauche de l'OL postule pour une entrée en cours de match cette fois-ci. Victime d'une lésion musculaire avant le début du tournoi, il avait dû faire l'impasse sur la première rencontre même si sa présence dans le groupe avait apporté de l'optimisme pour la suite. De retour à l'entraînement collectif, Tagliafico va pouvoir reprendre du rythme dans une Coupe du monde qui ne rendra son verdict que le 19 juillet prochain. Un long marathon qui pousse donc à ne pas prendre de risques.

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