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Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Mercato : un départ imminent pour Mangala ?

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Resté sur le banc mardi soir à Prague, Orel Mangala a reculé dans la hiérarchie des milieux, rendant son départ plus que jamais d'actualité. Ce dernier pourrait avoir lieu dans les prochaines heures ou prochains jours.

    Les derniers matchs amicaux avaient donné la tendance, mais le match aller contre le Sparta Prague (2-1) a fini d'en avoir le cœur net. En choisissant de titulariser Mathys De Carvalho plutôt qu'Orel Mangala aux côtés de Tyler Morton, Paulo Fonseca a envoyé un message clair au Belge. Son futur ne s'écrit pas à l'OL. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque le salaire du milieu est forcément problématique pour les finances lyonnaises. Néanmoins, on pouvait s'attendre à ce qu'il apporte quelque chose durant cet été, en attendant un départ. Ce n'est clairement pas le cas et s'il a porté le brassard de capitaine au mois de juillet au moment des larges rotations de Fonseca en cours de match, Mangala ne fait pas partie des plans.

    Un salaire imposant en moins ?

    Seulement, depuis l'ouverture du mercato estival il y a plus d'un mois et demi, c'est le calme plat. Une rumeur venue d'Italie et de Bologne a parcouru les chemins de Décines courant juin, sans que cela ne débouche sur quelque chose. Alors oui, l'Olympique lyonnais traîne, désormais de l'expression, des "boulets" financiers et a du mal à s'en séparer. Est-ce que le dénouement ne serait pas proche pour Orel Mangala ? C'est en tout cas ce que laisse entendre L'Équipe, ce mercredi, avançant que le Diable Rouge est "le seul sur un départ imminent, probablement dans les 24 heures." Rien n'a pourtant filtré depuis ces dernières semaines, mais ce serait un premier pas en avant dans l'opération dégraissage. Tout en supposant que ce départ devrait se faire sous la forme d'un prêt.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      Arioul - mer 5 Août 26 à 16 h 14

      J'ai rarement lu un article avec si peu d'informations.
      On a aucune idée du club intéressé par Mangala, on ne sait pas s'il s'agirait d'un prêt ou d'un transfert ? Quel serait le montant associé ?
      Seule info : Mangala est en instance de départ... mais finalement tout comme Tessmann, Sulc, AMN, Kluivert, Tagliafico, Abner, Descamps.... bref quasiment tout l'effectif.

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    2. Avatar
      zikos35 - mer 5 Août 26 à 16 h 14

      Le running gag estival du numéro 6 franchement j'ai l'impression de revivre la période Laurent Blanc qui a conduit à se taper akouokou avec un.contrat de 5 ans...
      Morton il est bon que en 6 qu'est-ce que tu vas le plomber en le faisant jouer ailleurs ? Mets le en 6 et si tu veux sécuriser avec un double pivot soit Bidstrup soit Tolisso.
      Franchement c'est pas du tout ça la priorité. Ouedraogo il a le niveau ligue 2 et Tagliafico s'en va donc c'est retour à la case départ on a personne. De l'autre côté on a personne non plus et on doit se taper Amn...
      Au milieu on n'a pas de créateur...

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    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 5 Août 26 à 16 h 17

      "Le seul sur un départ imminent"
      Donc Sulc est loin d'être parti, prions les dieux du foot pour que notre meilleur joueur reste 🙏

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      1. Toitoi
        Toitoi - mer 5 Août 26 à 16 h 22

        Juni, Pavel n'est plus Pavel depuis la mi-février. Il a été bon 6 mois.
        Par la suite, entre ses blessures et sa volonté de se préservé pour sa coupe du monde dégueulasse, ça n'a pas été joli-joli.

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    4. Avatar
      PAT11grib - mer 5 Août 26 à 16 h 24

      Le problème de nos jours avec les réseaux sociaux c'est que les supporters pensent que les clubs doivent tout leurs dire, tout étalés sur la place publique.
      Avant tu avais quelques rumeurs et point.
      Et c'est pareil avec les blessures, pourquoi les clubs communiquerait tout ?
      Un supporter doit rester à sa place et supporter.
      D'ailleurs l'année dernière dans nos mauvaises périodes, les supporters sont restés très soudés au club et cela nous a permis cette belle saison contrairement aux sardines.

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