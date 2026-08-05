OL - Mercato : un départ imminent pour Mangala ?

Resté sur le banc mardi soir à Prague, Orel Mangala a reculé dans la hiérarchie des milieux, rendant son départ plus que jamais d'actualité. Ce dernier pourrait avoir lieu dans les prochaines heures ou prochains jours.

Les derniers matchs amicaux avaient donné la tendance, mais le match aller contre le Sparta Prague (2-1) a fini d'en avoir le cœur net. En choisissant de titulariser Mathys De Carvalho plutôt qu'Orel Mangala aux côtés de Tyler Morton, Paulo Fonseca a envoyé un message clair au Belge. Son futur ne s'écrit pas à l'OL. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque le salaire du milieu est forcément problématique pour les finances lyonnaises. Néanmoins, on pouvait s'attendre à ce qu'il apporte quelque chose durant cet été, en attendant un départ. Ce n'est clairement pas le cas et s'il a porté le brassard de capitaine au mois de juillet au moment des larges rotations de Fonseca en cours de match, Mangala ne fait pas partie des plans.

Un salaire imposant en moins ?

Seulement, depuis l'ouverture du mercato estival il y a plus d'un mois et demi, c'est le calme plat. Une rumeur venue d'Italie et de Bologne a parcouru les chemins de Décines courant juin, sans que cela ne débouche sur quelque chose. Alors oui, l'Olympique lyonnais traîne, désormais de l'expression, des "boulets" financiers et a du mal à s'en séparer. Est-ce que le dénouement ne serait pas proche pour Orel Mangala ? C'est en tout cas ce que laisse entendre L'Équipe, ce mercredi, avançant que le Diable Rouge est "le seul sur un départ imminent, probablement dans les 24 heures." Rien n'a pourtant filtré depuis ces dernières semaines, mais ce serait un premier pas en avant dans l'opération dégraissage. Tout en supposant que ce départ devrait se faire sous la forme d'un prêt.