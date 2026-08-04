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Sparta Prague - OL le 4 août
Sparta Prague – OL le 4 août (@OL)

Amorphe contre le Sparta, l’OL mord la poussière à Prague (2-1) 

  • par David Hernandez
  • 91 Commentaires

    • Plus que bousculé par le Sparta Prague ce mardi soir, l’OL est déjà dos au mur. En s’inclinant en Tchéquie, les Lyonnais sont dans l’obligation de gagner mardi prochain au Parc OL.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    "Il me fait douter ce Tchèque". Ce mardi soir, ce ne fut pas seulement un joueur, mais toute une équipe qui a mis à mal l’OL lors du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. On savait que le club lyonnais jouait déjà gros pour sa reprise officielle et ça n’a pas manqué. Malheureusement, la question est de savoir si les Lyonnais en avaient vraiment conscience au moment de rentrer sur la pelouse de Letna. Car le visage montré pendant 90 minutes a été très loin de celui d’une équipe qui joue son avenir en Ligue des champions. Bousculée de toute part par le Sparta Prague, la formation rhodanienne est dans une position bien délicate au moment d’aborder le match retour à Décines, mardi prochain, après sa défaite 2-1.

    Le but du braquage en fin de mi-temps

    Dans cette débâcle pragoise, l’incompréhension avait rapidement pris possession des supporters lyonnais au moment de lire la composition de l’équipe. Après la déroute contre le Betis, on pouvait se douter que Paulo Fonseca allait remédier à la fébrilité défensive. On ne s’attendait pas à ce que ce soit autant, avec huit éléments à vocation défensive. Le message était donné et pourtant cela n’a pas empêché les trous d’air. Le 3-4-2-1 jamais utilisé en préparation n’a pas fait de miracles, entre enchaînements techniques approximatifs et placements hasardeux.

    Fort heureusement, le Sparta, malgré sa bonne volonté, n’en a pas profité, bien que Brunes a pensé ouvrir le score à la 25e minute. Mais une position d’hors-jeu de Mercado a laissé l’OL dans le match. Ca n’a pas servi de signal d’alerte pour une équipe rhodanienne incapable de déployer son jeu. Finalement, l’OL a eu le bon rôle en rentrant devant au score à la mi-temps.

    Deux minutes fatales pour l’OL

    Le contre-son-camp de Suchomel a enlevé une belle épine du pied lyonnais, mais cela n’a pas masqué les manques. Un peu plus entreprenants au retour des vestiaires, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore été sauvé par la VAR, annulant une égalisation pour un hors-jeu (55e). Mais à force de tirer trop sur la corde, il fallait bien que ça craque à un moment et Rynes a égalisé d’une très belle frappe au premier poteau (1-1, 63e). Et puis, en l’espace de deux minutes, le match a basculé du mauvais côté pour l’OL.

    Après un raté contre le Slavia il y a trois semaines, Corentin Tolisso a complètement raté le cadre sur le penalty obtenu par Openda (65e). Un tournant puisque dans la foulée, le Sparta a pris l’avantage grâce à une tête piquée de Mercado, seul au deuxième poteau. Fonseca a cherché à réagir en repassant à quatre derrière et en faisant rentrer Nuamah et Fofana, mais il en a manqué bien trop pour espérer quelque chose. Mardi prochain, l’OL n’aura pas le choix. S’il veut encore rêver de Ligue des champions, il faudra impérativement gagner à Décines.

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    91 commentaires
    1. Avatar
      Tigone - mar 4 Août 26 à 21 h 53

      Fonseca doit s'expliquer !!!

      Jouer un match de Ldc dans un schéma jamais travaillé pendant toute la préparation !!!

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      1. granadino
        granadino - mar 4 Août 26 à 22 h 03

        Comme à chaque match clé (Toulouse, Lens, Vigo, Sainté, ManU, etc) Fonseca fait du grand n’importe quoi.
        Compo, système, coaching, c’est systématiquement catastrophique et il va encore coûter des dizaines de millions au club

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    2. Avatar
      Olreal - mar 4 Août 26 à 21 h 53

      J’ai honte vraiment..
      Je suis sûre qu’on a tous le même sentiment.
      D’avoir déposé les armes avant même le combat.
      Une grosse habitue de Fonseca qui se saborde avec une composition et surtout un schéma qui ne marche pas du tout.
      Mais le pire c’est que c’était la 10 eme minute et tous les commentateurs étaient tous ok pour le dire.
      Des qu’il a y’a un match couperet il se c… dessus

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    3. s.k
      s.k - mar 4 Août 26 à 21 h 54

      Défaite logique il nya rien a dire et encore on a été chanceux
      De plus en plus inquiétant
      Fonseca on dirait qu’il découvre l’équipe

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    4. Avatar
      BadGone91 - mar 4 Août 26 à 21 h 54

      Fonseca je ne peux plus, je l'ai beaucoup défendu mais là je crois que c'est trop !!!

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    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 4 Août 26 à 21 h 54

      Beau match

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    6. Koko
      Koko - mar 4 Août 26 à 21 h 55

      Le Sparta est trop fort pour nous. On a aucune chance pour le match retour. Dommage qu'on ait investi pour une équipe taillée pour la ligue des champions mais on ne fait pas le poids contre les tops équipes européennes.

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    7. Avatar
      Dufduf - mar 4 Août 26 à 21 h 55

      Attendons la match retour avant de pleurer.

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    8. Toitoi
      Toitoi - mar 4 Août 26 à 21 h 55

      Bon, d'accord, la compo n'était sans doute pas la meilleure - quoique, si les joueurs ne mettent pas plus d'intensité dans une autre configuration... - mais, pour moi, le tournant du match aura été le penalty raté de Corentin, qui nous fait passer d'une potentielle victoire 2-1 à une défaite 2-1 en l'espace de quelques minutes.

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      1. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 01

        Tolisso attaquant droit et Abner attaquant gauche
        Et une défense à 5 jamais testé avec ces joueurs pour le match le plus important de la saison.
        Le pire, mais le pire c’est que malgré cela à la 55 eme tu mène 1 a 0.

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      2. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 08

        Et j’oubliai un Milieu inédit De Carvalho / Morton

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      3. granadino
        granadino - mar 4 Août 26 à 22 h 11

        Trop facile de mettre cette défaite sur le compte d’un peno manqué.
        Les joueurs etaient perdus sur le terrain! Improviser un système le jour d’un match couperet alors qu’il avait 1 mois de préparation, c’est une faute professionnelle Fonseca… encore une.
        Abner milieu offensif droit, Tolisso milieu offensif gauche, ressortir De Carvalho de son chapeau alors qu’il l’avait blacklisté depuis décembre dernier, c’est du sabotage.
        Maitland Niles c’est abyssal son niveau. Abner ne sait pas défendre. Ouedraogo est tout aussi inquiétant défensivement, Tessmann perd des ballons sur des contrôles de poussins, De Carvalho doit être en réserve, Tolisso qui a besoin de 4 touches de balle, Greif met ses coéquipiers en danger sur chaque relance courte et s’y obstine, Kluivert ne voit pas une passe qui lui est destinée, je pense que c’est le pire match de l’OL que j’aie jamais vu. On mérite de perdre 3-0 facile, le csc est un gros coup de bol.
        Si jamais par miracle on s’en sort mardi prochain, à aucun moment on ne gagne contre Fenerbaçe. Au mieux l’Europa League, ça va être très très compliqué financièrement

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        1. Toitoi
          Toitoi - mar 4 Août 26 à 22 h 54

          Les joueurs n'ont rien montré surtout. Ce n'est pas Fonseca qui était sans énergie, qui foire le penalty, qui ne va pas au contact, qui ne cadre pas.

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          gOLdorak - mar 4 Août 26 à 23 h 00

          C'est Fonseca qui passe toute la prépa a travailler un système de jeu pour en improviser un autre en catastrophe le jour du match qui compte. C'est Fonseca qui a cinq ailiers sur le banc mais qui préfère mettre Tolisso et Abner sur les ailes. C'est Fonseca qui fait zéro changement avant la 75ème alors que son équipe n'a absolument rien montré dans le laps de temps. C'est Fonseca qui ne fait que deux changements alors que la moitié de l'équipe semble à l'agonie physiquement. C'est Fonseca qui aligne Tessmann, Abner, Tolisso, Mata et Morton à des postes qui ne sont pas les leurs. C'est Fonseca qui nous sort toujours des compos complètement débiles à chaque match à enjeu parce que ça fait dix ans qu'il rêve de pouvoir dire que c'est grâce à lui qu'on gagne un match. C'est Fonseca qui n'a jamais rien gagné avec aucun club.

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      gOLdorak - mar 4 Août 26 à 21 h 55

      Faudra me payer cher pour que je regarde un autre match de Lyon cette saison tant que Fonseca sera en poste.

      La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu de chances que ça dure longtemps.

      On va réussir à se faire sortir par le Sparta. Par le SPARTA, putain.

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      Ahtmos - mar 4 Août 26 à 21 h 56

      J'hésite entre pitoyable et pathétique.

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      1. Toitoi
        Toitoi - mar 4 Août 26 à 21 h 57

        Pithétique ? Pathoyable ?

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      piedicortedigaggio - mar 4 Août 26 à 21 h 57

      Fonsecakouoko est un génie.

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      1. Avatar
        piedicortedigaggio - mar 4 Août 26 à 22 h 09

        La patte de Paulo Fonsecacakouko.
        Un génie qui va venir nous expliquer comme contre MU que c'était ce qu'il fallait faire, qu'il n'avait pas d'autre solution...
        Himbert ? Mangala ? Nartey ?...

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    12. RBV
      RBV - mar 4 Août 26 à 21 h 57

      Bon, leroilyon, on en pense quoi de la défense à 3 ? 😂
      Quelle bouillie de football…et le pire c’est qu’on avait les occasions pour gagner…
      Bref, on verra au match retour mais vivement que le mercato se termine qu’on puisse enfin commencer à jouer au foot.

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        Ahtmos - mar 4 Août 26 à 22 h 06

        Non mais une défense à 3 si le pressing est très haut ça peut être offensif. Mais nous on préfère un pressing des 3 attaquants, sans que ça suive derrière. Comme ça ils s'épuisent pour rien, et dernière eux y'a un fauteuil pour poser le jeu. Au top.

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          Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 10

          Avec Tolisso et Abner pour accompagner notre attaquant, franchement manque plus que Greif en attaquant et on était bon.

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          fandelol - mar 4 Août 26 à 22 h 38

          ça n'a jamais marché ses compos à 5 défenseurs, ya pas à chercher plus loin. Ce coach n'apprend jamais de ses erreurs, il est nul.

    13. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mar 4 Août 26 à 21 h 58

      Une honte comme rarement.
      On a eu peur du Sparta Prague!

      Notre entraineur ne respecte personne ce soir en proposant une ahurissante composition, dans une tactique inspirée de je ne sais quel état de folie.
      Heureusement son coaching légendaire a fait des merveilles ( spoiler nan! Il change rien avant la 78e en encore on y va mollo, ça fonctionne tellement bien).

      Nos joueurs ont la combativité d’une moule morte.

      C’est pitoyable!!!!!!!

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    14. Avatar
      ggs - mar 4 Août 26 à 21 h 58

      Faut juste accepter notre niveau , rien de grave .

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    15. Avatar
      Tigone - mar 4 Août 26 à 21 h 58

      Fonseca et ses 5 défenseurs cela rappelle Man.United et bien d'autres défaites !!

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      1. Koko
        Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 01

        Au match retour il va sûrement mettre 7 défenseurs xD

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    16. J.F.ol
      J.F.ol - mar 4 Août 26 à 21 h 59

      Fonseca crotte

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    17. Avatar
      Eugene K - mar 4 Août 26 à 22 h 00

      AMN, Tessman c’est plus possible. tous ces ballons perdus suite à des relances loupées

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    18. Lyonniste
      Lyonniste - mar 4 Août 26 à 22 h 00

      On a fini la saison dernière totalement cramé avec cette raclé 4-0 contre Lens... et on doit reprendre avant tout le monde pour les tours préliminaires de LDC ! C'est sûr qu'on ne pouvait pas tout récupérer d'un coup ! Mais Fonseca a bidouillé une compo qu'il n'avait pas déjà travaillé ! Toutes les conditions étaient réunis pour un match horrible. Finalement on n'a qu'un seul but de retard, ça va. Dans notre malheur on est veinard !

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    19. Avatar
      Tigone - mar 4 Août 26 à 22 h 01

      Espérons que les journalistes bougent Fonseca en interview!

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      1. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 04

        Elle a bougé son adjoint à la mi-temps
        Il est allé dans son sens en avouant que rien allait..
        Et du coup elle lui dis ben du coup vous allez faire des changements.
        Ben non on continue comme cela.
        Govou a halluciné tout le match.

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        1. Koko
          Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 10

          Oui mdr. Il dit que rien de va mais on ne change rien...

        2. granadino
          granadino - mar 4 Août 26 à 22 h 15

          Soit c’est de l’incompétence, soit c’est du sabotage

    20. Avatar
      gOLdorak - mar 4 Août 26 à 22 h 01

      Sinon, j'aimerais au moins qu'on apprécie Fonseca et son bingo du mec qui doit se faire virer d'urgence:

      -Compo délirante jamais travaillée depuis le début de la préparation
      -Au moins trois joueurs pas à leur poste
      -Huit défenseurs (pour prendre deux buts contre une attaque qui ne performerait même pas en Ligue 3!)
      -Aucun changement avant la 75e
      -Seulement deux changements alors que tous les joueurs étaient rincés depuis vingt minutes

      Et admirons au passage le génie de notre préparation physique, avec des joueurs qui sont cramés dès le premier match et notre principale recrue qui vient peut-être de dire adieu à sa carrière en se bousillant le genou.

      Je ne sais pas ce qu'on est censé avoir travaillé pendant un mois, mais on avait littéralement besoin de quatre touches de balles pour faire un contrôle, et on ratait 80ù de nos passes à deux mètres.

      Aucune automatisme, aucune énergie, aucune gnaque, aucune stratégie, aucune ambition.

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      1. Koko
        Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 02

        On aurait dû acheter karabec xD

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        1. Mike Altheos Blueberry
          Mike Altheos Blueberry - mar 4 Août 26 à 22 h 05

          N'empêche qu'en 10, il a été bon.

    21. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 4 Août 26 à 22 h 01

      Une soirée dans la grande tradition olympienne sur les matchs à fort enjeu.
      Premier match de la saison et le supporter est déjà lessivé.😱🙄🥲

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 4 Août 26 à 22 h 04

        Salut Monark
        Ça sent le changement de pseudo pour bientôt 😅

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        1. Monark these are the champions
          Monark these are the champions - mar 4 Août 26 à 22 h 05

          Salut Juni. Ah pas facile d ‘être supporter de l ‘OL . On est mis à rude épreuve.😉

      2. Olympien First
        Olympien First - mar 4 Août 26 à 22 h 12

        Toutes les mauvaises conditions réunies pour l'OL en somme!
        Un OL qui se vautre dans les matchs à enjeu face à de petites ou très moyennes équipes (et qu'il est donné grand favori!), et qui se fait plaisir dans les matchs sans gros enjeu face à de "grosses équipes" et parvient même parfois à gagner ces matchs quasi "pour du beurre".

        Mais en fait, ça c'est surtout l'OL de Fonseca.

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    22. Avatar
      Tigone - mar 4 Août 26 à 22 h 02

      Tolisso, faut qu'il en rate combien des pénos pour se dire qu'il n'en tire plus?

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      1. Koko
        Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 03

        Lui même a peur de les tirer. Faudrait laisser un buteur le faire à sa place, il y aurait moins de stress...

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      2. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - mar 4 Août 26 à 22 h 05

        Il travail sa course en arc de cercle.
        Dans 16 ratés ça va rentrer.

        Ca aurait été bien de mettre notre 9 qui doit nous sauver en confiance mais naaaan c’est le capitaine qui est à coté de ses pompes depuis 1 mois qui doit tout faire.

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    23. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 4 Août 26 à 22 h 02

      Très inquiétant le comportement de Coco, au delà du penalty vendangé.🤔

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    24. Avatar
      GIANI69 - mar 4 Août 26 à 22 h 03

      Fonseca ne sait plus quoi faire pour plomber un match ! une équipe de départ avec 9 défenseurs et un attaquant qui n avait encore jamais joué !! Décidément incompréhensible ! rappelons nous Manchester Saint Étienne Acouacou trop c est trop !!!

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    25. Avatar
      Tigone - mar 4 Août 26 à 22 h 04

      Fonseca est trop cher pour être licencié...

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      1. Avatar
        gOLdorak - mar 4 Août 26 à 22 h 30

        Quand il nous aura entraîné en L2, je suis pas sûr que ça représentera une grosse économie.

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    26. Avatar
      thalendral - mar 4 Août 26 à 22 h 05

      Assez surpris de la résignation des joueurs et notamment de Tolisso. Rien à voir avec la hargne de l’an dernier qui nous sauvait la mise quelques fois…

      Openda une fois qu’il y aura les automatismes ça peut être intéressant.

      Fonseca qui cherche à se faire virer? C’est fou de ne jamais se remettre en question après autant de désillusions.

      Croisons les doigts pour mardi prochain, et que si Fonseca veuille se barrer qu’il le fasse avant de nous réclamer des milieux plus costauds et de nous truander l’équipe.

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    27. steph54321
      steph54321 - mar 4 Août 26 à 22 h 05

      La défense à 3 nécessite déjà de mettre des centraux de métier confirmés donc pas Tessmann ni Mata. Ensuite mettre 2 pistons assez haut alors qu'en face il y a 2 ailiers qui prennent la profondeur c'était un régal pour l'adversaire. Mettons là-dessus un animation que personne n'a compris, ni spectateurs ni joueurs. Jouons avec l'agressivité d'un match amical contre des U15 et les pieds carrés de Tessmann et De Carvalho. Une bouillie de football. Je ne suis pas habituellement un Fonseca basher mais là il faut reconnaître qu'il a chié dans la colle.

      Heureusement que Openda était plaisant à observer, sinon j'aurais coupé le match.

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      1. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 11

        Très belle analyse mais tu as oublié nos ailiers de feu Tolisso Abner, franchement c’est juste irrationnel

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        1. steph54321
          steph54321 - mar 4 Août 26 à 22 h 30

          En effet. Et c'est pas comme si on avait du Fofana, Nuamah, Duranville ou Boudache disponible.

    28. Avatar
      Outlander - mar 4 Août 26 à 22 h 05

      On a repris plus tôt que tout le monde pour être prêts face à cette échéance… Résultats : on est en retard physiquement par rapport aux autres… C'est lamentable… Si ça passe pas, c'est faute pro et ça pardonnera plus.
      En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on ne passera jamais le Fenerh...

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    29. Avatar
      leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 06

      Je vous avais pourtant prévenu, il etait impossible de gagner avec cette compo, caleçon fétiche ou pas, les pronos de gOLdorak n'ont pas suffis et pourtant il a plu sur Lyon!

      Par contre tranquilisez vous, Fonseca a repris la main sur son groupe, il a envoyé un message fort à ses titulaires, si ils passent à côté, il aura aucun mal à mettre les remplaçants pas à leur poste.

      Donc au match retour il mettra les titulaires à leur poste et on va se qualifier easyjet!!
      De plus j'ai remarquer qu'à chaque fois que je mange un petit suisse on gagne, donc faites moi confiance je vais remplacer tous mes repas par 10 petits suisses..

      Don't worry, be happy..

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      1. Koko
        Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 13

        Pourquoi tu n'as pas mangé de ptit suisse ce soir? XD

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        1. Avatar
          leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 17

          Je pensais que le caleçon suffirait.
          L'orgueil 😉

    30. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 4 Août 26 à 22 h 07

      On a fait trop de matchs de prépa mais bon notre plus grand entraîneur de tous les temps savait sûrement ce qu'il faisait.

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    31. Koko
      Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 07

      Il a annoncé sa prochaine composition pour le clean sheet contre l'ogre Sparta : Greif - Maitland-Niles, Mata, Tessmann, Kluivert, Ouedraogo - Abner, Morton, De Carvalho, Kango - Kamara

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    32. Kramel69
      Kramel69 - mar 4 Août 26 à 22 h 08

      Une fois de plus fonsecaca s'est fait dessus dans un match de grande importance....

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    33. Avatar
      Sonny03 - mar 4 Août 26 à 22 h 08

      J'ai lu vos commentaires pendant le match mais faut vous calmer les gars. Toute cette haine, c'est dramatique.

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    34. Avatar
      zikos35 - mar 4 Août 26 à 22 h 08

      T'as quand même Nuamah et Fofana et tu balance Tolisso Abner en ailiers... Tu peux mettre Tolisso - Morton en double pivot et nartey plus haut et tu dois de Carvalho qui nous a toujours plombé dès qu'il a joué mele quelques minutes. T'as Amn qui te coûte 1/2 buts par match mais tu le titularises. Tu mets une défense à 5 que t'as pas travaillé une seule fois en prépa.
      Il n'y a rien qui va. C'est Fonseca démission ou licenciement ce soir
      On a autre chose à foutre...

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    35. Avatar
      Sonny03 - mar 4 Août 26 à 22 h 09

      Ya qu'un but d'écart hein

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      1. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 18

        Ce n’est pas le résultat en soit qui dérange les supporters, je dirais même que vu le match on s’en sort bien.
        Mais c’est plus ce que l’OL a propose qui nous inquiète énormément.
        Y’a des joueurs qui ont pas joué à leur place, dans une équipe où il manque déjà deux ou trois titulaires cela fait beaucoup.
        Mais du coup il les met à des postes où ils apportent rien ( Tolisso et Abner en ailiers )
        Alors que d’une part on a des joueurs qui auraient apportés plus ( himbert et boudache )
        Et en plus on se prive de leur talent Tolisso et Morton ça aurait eu plus de gueule.
        Mais encore pire face a une faible équipe on a pas voulu se battre et préférer ne pas jouer en renforçant la défense mais uniquement pas le nombre et forcément cela a pas marché

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    36. Koko
      Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 12

      C'est la première fois qro'on réussi à perdre contre le Sparta. Ça se fête ? XD

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    37. Avatar
      Le 0 – 0 des familles - mar 4 Août 26 à 22 h 12

      En exclusivité, la compo du match retour :

      Descamps - Ouadreago, Kluivert, Tessman, Mata, Kamara - Mangala, De Carvalho, AMN - Abner, Tolisso (cap.)

      (Changement : Nartey (75e), Kango (88e), Bidstrup (90e))

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    38. Avatar
      gOLdorak - mar 4 Août 26 à 22 h 13

      Fonseca a été immonde, mais quand tu vois le niveau des joueurs, le préparateur physique devrait aussi faire ses valises.

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    39. Avatar
      GIANI69 - mar 4 Août 26 à 22 h 13

      j ai oublié dans mon premier post d évoquer les cas Mata Maintland et Tensmann !! cuits et trop lent , perte de balle, pris de vitesse a chaque fois !! on à Kango et Kamara qui peuvent rentrer, Niartey en milieu !!!!!! je ne comprends plus rien à ces décisions !!!!!!

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    40. Avatar
      Interol - mar 4 Août 26 à 22 h 15

      Non mais les gars... Fonseca... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il a une équipe pas prête, amputée de ces meilleurs joueurs par les ventes, les blessures. Ok ce qu'il a fait n'a pas marché. Il savait qu'on ne tiendrait pas le rythme, il a essayé de contenir. En jouant, on se serait fait éclater. Physiquement on a pris la foudre. Mais faut voir plus loin. C'est tout le foot français qui est en train de mourir. Tout le monde balance ses joueurs à la moindre offre. Ça remplace par personne. Ou par des mecs de clubs de seconde zone en Autriche ou au Portugal nous concernant, en jouant à pile ou face avec les datas. Om Lyon Monaco etc, tous pareil. Y a plus un radis. La chute terrible des droits tv, c'est maintenant qu'on la voit.
      On verra bien au retour si on s'est amélioré et si on a retrouvé des joueurs, mais personnellement, c'est clair : on est au niveau des belges et des hollandais. Après, ça reste du football, faut y croire quand même pour le retour. Et même contre Fenerbahce, habitué à se ramasser en préliminaire malgré leur pléiade de stars...

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 20

        On a plus ou moins toujours été au niveau des belges et des hollandais hors Qatar et aussi lors de notre belle periode..
        Je rajoute les portugais et les turques. .

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        1. Avatar
          Interol - mar 4 Août 26 à 22 h 42

          Je parlais financièrement. Financièrement, on y est. Rome veut prendre Endrick, à des conditions inaccessibles pour nous, alors que Endrick voulait venir. La Fio va prendre Mastantuano, en plus d'un recrutement à 90me, alors qu'ils ont frôlé la descente. On est à des années lumières de tout ça en France ! Et qu'on ne me parle pas de DNCG ou de Textor. Ce n'est qu'une conséquence tout ça. On a été trop nuls pendant des années, alors qu'on chiait du fric par les trous de nez.
          Pour le reste, sportivement, oui, même avec des moyens largement supérieurs aux belges ou hollandais, on était tellement nuls qu'on ne faisait guère mieux. Voire largement pire pour certains clubs misérables : Marseille, Nice, Montpellier, Monaco. Mais aujourd'hui, on n'a plus de moyen. Il va falloir apprendre à faire aussi bien qu'eux, et avec rien. Et vu ce que je vois pour l'instant, c'est mal parti. Ça vend n'importe quand, dans l'urgence, aucune préparation pour attaquer en juillet, aucun fondement tactique pour servir de structure à l'équipe.
          Bon, ce n'est que le début de la saison. Peut-être que l'on va se rattraper au retour et contre le fener...

        2. Avatar
          leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 53

          Ah ben financièrement oui on était meme largement au dessus d'un club comme le FC Seville en budget...
          Pourtant les coupes ils les ont collectionné...

          Franchement moi mis a part Endrick j'aurais tout fait pour garder l'effectif de l'an dernier il méritait de confirmer, même Karabec et Yaremchuk je les garde ..

          Je mise sur la continuité, la stabilité, seul conditon pour avoir des resultats, l'an passé c'était un coup de bol en ayant perdu Lacazette, Mikautadze Cherki, Almada et la blessure de Fofana de performer autant..

          On verra comment ca se passera cette année c'est mal parti, mais je pense qu'il ya un gros problème de prepa on devrait etre a fond et il se passe l'inverse, on etait plus en jambe contre Saint Gall que contre le Betis ..

        3. Avatar
          Interol - mar 4 Août 26 à 23 h 08

          Oui, mais je pense que la stabilité, on n'a pas les moyens de l'avoir ! Iaremchuk : trop cher ! Karabec, pas assez trading. On est dans l'urgence financière systématiquement. Il faut des joueurs qui rapportent du cash vite et qui ne coûtent rien. Il est tout à fait possible qu'on vende Boudache 5-10me cet hiver ou cet été.
          C'est lamentable, et j'espère, comme toi je pense, que ça ne durera pas. Moi aussi j'aurais gardé Iaremchuk et Karabec. Et surtout Hateboer, soldat qui nous a bien manqué ce soir.

        4. Avatar
          leroilyon - mar 4 Août 26 à 23 h 13

          Je sais bien mais quand tu garde un groupe prometteurs tu progresse et tu finis par jouer la C1 chaque saison et la ta les thunes.
          Textor franchement ce batard le mal qu'il a fait..

      2. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 22

        Je suis pas ok pour le début, mais pour le reste je suis entièrement ok avec toi..
        On va à la perte avec ces histoires de droit tv.
        Mais en attendant, on a himbert, Boudache, fofana et Nuamah sur le banc.
        On a nartey au milieu
        Et surtout Tolisso pas à sons poste.
        On connaît tous le foot un minimum mais Tolisso crame ou pas en ailier il a pas le niveau en ligue 2

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      3. Avatar
        gOLdorak - mar 4 Août 26 à 22 h 22

        Fonseca a fait exactement ce qu'il y a de pire: de l'expérimentation totale en négation totale de tout ce qu'on vient de préparer pendant un mois. Il est inexcusable. Il s'énervait contre des joueurs qui ne comprenaient absolument rien à un plan de jeu qu'ils n'avaient jamais travaillé, même le pire des entraîneurs de club amateur ne ferait pas une bourde pareille.

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        1. Avatar
          Interol - mar 4 Août 26 à 22 h 47

          Loin de moi l'idée de défendre Fonseca. Ce qu'il a fait ce soir est tout simplement incompréhensible, pour ne pas dire plus. Je pense qu'il y était un peu obligé, mais quand même, c'est assez catastrophique ...
          Ce que je veux dire, c'est que le débat Fonseca est une goutte d'eau comparé à la chute de niveau général du Club.

      4. granadino
        granadino - mar 4 Août 26 à 22 h 41

        Il faut arrêter de chercher des excuses à Fonseca. Ventes? Une seule, Moreira déjà remplacé numériquement par Duranville et le retour de Fofana.
        Blessures? Bidstrup vient d’arriver sans vente en retour. Sulc? En autres options offensives il a Fofana, Nuamah, Himbert, Duranville, Boudache, Nartey.

        Ce qu’on veut qu’il fasse? Qu’il joue avec le système maitrisé par les joueurs pendant SA prépa, et qu il mette les joueurs à leur poste bon sang! C’est la base du foot au bout d’un moment il faut arrêter de lui trouver des excuses.

        Le foot français est en déclin oui, y’a plus un radis c’est clair, l’OL aussi galere donc JUSTEMENT on a pas besoin d’un coach qui fait tout pour mettre son équipe dans la pire des conditions

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        1. Avatar
          Interol - mar 4 Août 26 à 23 h 01

          Granadino, comme je l'ai dit 2 ou 3 fois, je ne cherche pas à défendre Fonseca ! Oui on peut lui trouver des excuses de manière générale, mais oui il a fauté ce soir.
          Mon propos va au-delà de Fonseca. Le problème de l'ol et du foot français est bien plus grave que Fonseca.

    41. Avatar
      Eliott - mar 4 Août 26 à 22 h 16

      Si on récapitule :

      > Greif a fait son match, comme d'habitude très régulier

      > Défense : la seule satisfaction du soir pour moi c'est Tessmann. Il a été sobre, a coupé des trajectoires, plutôt bien. Le reste pas au niveau, et je suis très inquiet du niveau défensif d'Ouedraogo, que j'ai trouvé très tendre.

      > Milieu : je ne comprends pas pourquoi on pose 10 batons sur Nartey, qu'on ait Mangala - international belge dans l'effectif - et qu'on puisse envoyer De Carvalho (qui a pas été horrible mais très neutre) dans un match à tel enjeu.

      > Attaque : Openda bien, combatif, est à l'origine du 1er but avec un bon jeu de corps + penalty obtenu. Pour un joueur qui a si peu joué c'est encourageant. Tolisso et Abner (!) à l'envers.

      Stratégie : comme d'habitude, Fonseca fait caca culotte dans les matches importants ou lorsqu'il considère ne pas avoir les bons joueurs à dispo. A quoi ça sert d'avoir des remplaçants si tu leur fais jamais confiance ? Sous prétexte que Niakhaté n'est pas là, on change absolument toute l'orga de l'équipe. On joue sans ailiers (pourquoi avoir fait jouer Boudache et Duranville toute la prépa alors?). On envoie Abner à la mine en ailier droit (?!?!) alors que c'est un arrière gauche. Je ne comprends pas la logique de Fonseca. C'est inexplicable.

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      1. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 23

        Punaise!!!!!
        J’ai oublié Duranville

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      2. Avatar
        leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 30

        C'est pourtant simple dans sa tête.
        Il continue la prepa physique en donnant du temp de jeu à tous son effectif..

        De Carvalho, Abner, etait en manque de rythme par exemple, ils doivent jouer pour pouvoir demarrer la saison au top contre Toulouse.

        Mais moi je serais d'avis qu'on arrete les prépa, les joueurs sont cramé, ils faut faire comme les qataris l'an passé reprise de l'entraînement 2 jours avant le premier match officiel, resultat?

        Le quadruplé !!

        Il faut toujours prendre exemple sur les meilleurs !

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    42. Koko
      Koko - mar 4 Août 26 à 22 h 17

      Il ne les a pas fait rentrer car il avait peur de désorganiser la désorganisation xD

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    43. Avatar
      gOLdorak - mar 4 Août 26 à 22 h 21

      Et attendez, là c'est juste le Sparta. Je vous annonce la relégation cette année si Fonseca reste en poste.

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      1. Avatar
        Vudailleurs - mar 4 Août 26 à 23 h 18

        Mais arrete quand même

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        1. Avatar
          gOLdorak - mar 4 Août 26 à 23 h 20

          Sur ce qu'on a montré ce soir, on se fait plier par Metz.

    44. Avatar
      Fefe - mar 4 Août 26 à 22 h 21

      La saison sera longue...

      En face, c'était pas une équipe de haut niveau. Avec ce niveau technique, on gagnera très meute de match.
      Ca fait 6 mois que ça dure, il n'y a plus aucun fond de jeu, rien, qui puisse dans un soir ou le physique n'est pas au rdv, nous donner un peu de sécurité.

      Normalement, un coach au bout de 18 mois connaît son groupe, a des schémas tactique maîtrisés.

      Il n'y avait quasiment que des joueurs de l'année dernière. Comment est-il possible de faire jouer une équipe comme ça ?

      Physiquement, ils sont loin loin loin. Normalement, tu payes la prepa courte fin septembre, debut octobre... Pas pour les matchs que tu préparent 😂

      Il y a rien de bon ce soir, sauf Openda... je serai au stade la semaine prochaine, j'espère une victoire... mais par contre, je nous vois pas du tout passer après, si jamais on fait l'exploit énorme d'éliminer le grand Sparta.

      Je pense que l'année dernière était une exception. On est au plus bas, sportivement et financièrement comme jamais depuis 30 à 40 ans. Il va falloir l'accepter. Nos joueurs sont probablement à leurs niveaux, on a surperformé avec le contexte de descente...

      Bonne nuit les gones

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 31

        Ca fait 6 mois que Sulc s'est blessé CQFD

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    45. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 4 Août 26 à 22 h 31

      Les saisons se suivent et se ressemblent. Un syndrome en sorte.🥲

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    46. Ledromois
      Ledromois - mar 4 Août 26 à 22 h 40

      La ligue avait tout vu d'avance avec son refus de décaler le match de championnat, pas besoin !

      Je n'ai pas vu voir le match mais j'ai lu et ça semble catastrophique. J'ai vu celui du Bétis et j'ai eu la même impression que l'année avec Blanc/ Grosso /Sage.

      La compo est catastrophique, je crois que c'est encore pire que la titularisation d'Akouokou.

      Seul point que j'ai vu où je ne suis pas d'accord avec un membre du forum, c'est sur le choix pour le tireur de pénalty en disant qu'il fallait Openda, ça aurait été lui mettre une grosse pression et en cas de loupé tu le perds psychologiquement

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    47. Avatar
      Centoss - mar 4 Août 26 à 22 h 41

      Si on garde Fonseca cette saison, on court à la catastrophe. Le caca culotte systématique à chaque match important c'est plus possible. Un néant footballistique, j'avais pas vu ça depuis Grosso. la compo avec 8 joueurs défensifs faudra l'afficher dans un musée.
      Les joueurs sont tactiquement perdu et techniquement très faibles. On a rien à faire en champion's league.

      Merci pour le bricollage pendant 3 mois la saison dernière mais :
      - Celta Vigo
      - Manchester United
      - ASSE
      - Monaco
      - Paris FC
      - Lens x2
      - Toulouse x2
      - Strasbourg
      - Marseille
      - Sparta
      ...

      Que des matchs à enjeux perdu à cause de lui, des tête contre tête avec les arbitres, le cas Matic, des compos affreuses, des remises en questions inexistantes... j’en ai ma claque !

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    48. Avatar
      Vudailleurs - mar 4 Août 26 à 23 h 07

      La mauvaise dynamique de la fin de saison derniere perdure. La baisse de regime de Tolisso est symptomatique.
      Cela dit, c'est désolant de voir que Fonseca n'apprend pas de ses erreurs et qu'il continue de faire du free style.
      Et la qualif est loin d'être acquise

      Signaler

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