Amorphe contre le Sparta, l’OL mord la poussière à Prague (2-1) 

Plus que bousculé par le Sparta Prague ce mardi soir, l’OL est déjà dos au mur. En s’inclinant en Tchéquie, les Lyonnais sont dans l’obligation de gagner mardi prochain au Parc OL.

De notre envoyé spécial à Prague.

"Il me fait douter ce Tchèque". Ce mardi soir, ce ne fut pas seulement un joueur, mais toute une équipe qui a mis à mal l’OL lors du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. On savait que le club lyonnais jouait déjà gros pour sa reprise officielle et ça n’a pas manqué. Malheureusement, la question est de savoir si les Lyonnais en avaient vraiment conscience au moment de rentrer sur la pelouse de Letna. Car le visage montré pendant 90 minutes a été très loin de celui d’une équipe qui joue son avenir en Ligue des champions. Bousculée de toute part par le Sparta Prague, la formation rhodanienne est dans une position bien délicate au moment d’aborder le match retour à Décines, mardi prochain, après sa défaite 2-1.

Le but du braquage en fin de mi-temps

Dans cette débâcle pragoise, l’incompréhension avait rapidement pris possession des supporters lyonnais au moment de lire la composition de l’équipe. Après la déroute contre le Betis, on pouvait se douter que Paulo Fonseca allait remédier à la fébrilité défensive. On ne s’attendait pas à ce que ce soit autant, avec huit éléments à vocation défensive. Le message était donné et pourtant cela n’a pas empêché les trous d’air. Le 3-4-2-1 jamais utilisé en préparation n’a pas fait de miracles, entre enchaînements techniques approximatifs et placements hasardeux.

Fort heureusement, le Sparta, malgré sa bonne volonté, n’en a pas profité, bien que Brunes a pensé ouvrir le score à la 25e minute. Mais une position d’hors-jeu de Mercado a laissé l’OL dans le match. Ca n’a pas servi de signal d’alerte pour une équipe rhodanienne incapable de déployer son jeu. Finalement, l’OL a eu le bon rôle en rentrant devant au score à la mi-temps.

Deux minutes fatales pour l’OL

Le contre-son-camp de Suchomel a enlevé une belle épine du pied lyonnais, mais cela n’a pas masqué les manques. Un peu plus entreprenants au retour des vestiaires, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore été sauvé par la VAR, annulant une égalisation pour un hors-jeu (55e). Mais à force de tirer trop sur la corde, il fallait bien que ça craque à un moment et Rynes a égalisé d’une très belle frappe au premier poteau (1-1, 63e). Et puis, en l’espace de deux minutes, le match a basculé du mauvais côté pour l’OL.

Après un raté contre le Slavia il y a trois semaines, Corentin Tolisso a complètement raté le cadre sur le penalty obtenu par Openda (65e). Un tournant puisque dans la foulée, le Sparta a pris l’avantage grâce à une tête piquée de Mercado, seul au deuxième poteau. Fonseca a cherché à réagir en repassant à quatre derrière et en faisant rentrer Nuamah et Fofana, mais il en a manqué bien trop pour espérer quelque chose. Mardi prochain, l’OL n’aura pas le choix. S’il veut encore rêver de Ligue des champions, il faudra impérativement gagner à Décines.