Au stade Letna, l'OL va aussi devoir dompter la chaleur de Prague

Ce mardi soir (20h), la température risque de grimper au stade Letna. Entre une enceinte à guichets fermés et une chaleur étouffante à Prague, le défi de l'OL face au Sparta sera multiple.

De notre envoyé spécial à Prague.

Le charme de la Moldau, long fleuve qui n'est pas sans rappeler le Rhône, son château, ses rues typiques de l'Europe de l'Est. Capitale européenne de renom, Prague a plus d'un atout dans son sac pour séduire les touristes. En ce début août, ils sont nombreux à avoir choisi la Tchéquie pour s'offrir une visite culturelle et gourmande. Les Français y sont en nombre, mais on ne peut pas dire qu'ils soient venus chercher la fraîcheur en Europe centrale. Quand la France est touchée par une importante vague de chaleur depuis des semaines, la cité pragoise n'y échappe pas non plus.

Niveau visite, il vaut mieux s'y prendre tôt pour éviter la fournaise de l'après-midi. Ce mardi, le thermomètre affiche 36 degrés et malgré les nombreux parcs jalonnant la ville, difficile de ne pas faire une pause fraîcheur pour une glace, une bière dont les locaux raffolent ou tout simplement une bouteille d'eau bien fraîche. Ces dernières devront certainement être remplies plus d'une fois par le staff logistique de l'OL à partir de 19h.

Déjà des températures élevées à Cadix contre le Betis

La température ne va clairement pas descendre ce mardi soir pour le match aller entre le Sparta Prague et les joueurs de Paulo Fonseca. Au moment du coup d'envoi donné à 20h, le stade Letna sera surchauffé par l'ambiance des 18 000 spectateurs présents, mais aussi des 31 degrés affichés... Un aspect météorologique qui pourrait compter dans cette première manche, même si l'OL a eu l'expérience de Cadix mercredi dernier pour s'habituer à jouer sous cette chaleur. On ne peut pas vraiment dire que ça lui a vraiment porté chance...