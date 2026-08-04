Ligue des champions : l’OL joue déjà gros dans sa saison

Lançant sa saison par une double confrontation déjà primordiale, l'OL a la pression face au Sparta Prague. Une qualification ne lui assurera pas la Ligue des champions, mais le club rhodanien dissiperait quelques doutes.

De notre envoyé spécial à Prague.

Un rendez-vous capital. Ils seront certes nombreux en août pour l’OL. Cependant, ce premier match officiel de la saison 2026-2027 va poser une partie des bases de ce mois d’août. Quand les aoûtiens ont pris le relai des juillettistes pour s’octroyer des journées à se la couler douce au soleil, les joueurs de Paulo Fonseca sont dans une tout autre optique. L’heure ne sera pas aux vacances, mais bien à remettre le bleu de chauffe. Prague, capitale tchèque et à certains plaisirs inavoués ou inavouables, a tout d’un décor pour se croire en vacances.

Un grand soleil, une touche de romantisme et pourtant, l’OL ne doit se laisser leurrer par cette carte postale. Le stade Letna n’aura rien d’un coin de paradis et les coéquipiers de Corentin Tolisso devront tout faire pour ne pas connaitre l’enfer. La défaite contre le Real Betis mercredi dernier a créé un vent de panique entre Rhône et Saône. À raison sur certains aspects, tant le jeu proposé lors de la préparation a été bien loin de celui observé un an auparavant quand l’OL revenait d’outre-tombe.

Fonseca : "Jouer la Ligue des champions est important pour le club"

Douze mois plus tard, le club est bien vivant et joue déjà une grosse partie de sa saison avec cette double confrontation contre le Sparta Prague. Pas de round d’observation, pas de montée en température progressive. À 20 h, ce mardi, Paulo Fonseca et ses joueurs devront déjà être d’attaque. "Notre présaison a été plus courte. Mais on a eu de bons matches, et des choses qui étaient claires pour que nous puissions nous améliorer, a énoncé le coach. Oui, le dernier match était difficile mais il était peut-être important pour comprendre des choses." Les Lyonnais assurent les avoir comprises. Mais seule la réalité du terrain fera foi. En déjouant les pronostics la saison passée, tout en gâchant une qualification directe pour la Ligue des champions, l’OL a fait renaître de l’espoir : celui d’entendre de nouveau la mythique musique de la C1.

Le chemin est encore long avec un barrage à appréhender en cas de qualification. Mais, qu’on ne s’y trompe, si l’OL a beau avoir l'assurance d'être européen cette saison même en cas d'élimination sur le mois d'août, l'espoir donné la saison passée pousse à ne pas se rater. Pour chasser les démons de juillet et de lancer pleinement une saison sans des doutes malvenus. "Il est important pour nous de se qualifier pour la Ligue des champions. Ce sera dur. On affronte là une équipe qui a de l’expérience en Europe. Après, nous savons que nous avons la possibilité de passer ce tour. Et après, on aurait deux matches difficiles, mais rien n’est impossible dans le foot. Le club veut atteindre cet objectif et on aborde ces matchs avec beaucoup d’espoir." Tant qu'il y a de l'espoir...