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Corentin Tolisso avec l'OL face au Real Betis
Corentin Tolisso avec l’OL face au Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Ligue des champions : l’OL joue déjà gros dans sa saison

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Lançant sa saison par une double confrontation déjà primordiale, l'OL a la pression face au Sparta Prague. Une qualification ne lui assurera pas la Ligue des champions, mais le club rhodanien dissiperait quelques doutes.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    Un rendez-vous capital. Ils seront certes nombreux en août pour l’OL. Cependant, ce premier match officiel de la saison 2026-2027 va poser une partie des bases de ce mois d’août. Quand les aoûtiens ont pris le relai des juillettistes pour s’octroyer des journées à se la couler douce au soleil, les joueurs de Paulo Fonseca sont dans une tout autre optique. L’heure ne sera pas aux vacances, mais bien à remettre le bleu de chauffe. Prague, capitale tchèque et à certains plaisirs inavoués ou inavouables, a tout d’un décor pour se croire en vacances.

    Un grand soleil, une touche de romantisme et pourtant, l’OL ne doit se laisser leurrer par cette carte postale. Le stade Letna n’aura rien d’un coin de paradis et les coéquipiers de Corentin Tolisso devront tout faire pour ne pas connaitre l’enfer. La défaite contre le Real Betis mercredi dernier a créé un vent de panique entre Rhône et Saône. À raison sur certains aspects, tant le jeu proposé lors de la préparation a été bien loin de celui observé un an auparavant quand l’OL revenait d’outre-tombe.

    Fonseca : "Jouer la Ligue des champions est important pour le club"

    Douze mois plus tard, le club est bien vivant et joue déjà une grosse partie de sa saison avec cette double confrontation contre le Sparta Prague. Pas de round d’observation, pas de montée en température progressive. À 20 h, ce mardi, Paulo Fonseca et ses joueurs devront déjà être d’attaque. "Notre présaison a été plus courte. Mais on a eu de bons matches, et des choses qui étaient claires pour que nous puissions nous améliorer, a énoncé le coach. Oui, le dernier match était difficile mais il était peut-être important pour comprendre des choses." Les Lyonnais assurent les avoir comprises. Mais seule la réalité du terrain fera foi. En déjouant les pronostics la saison passée, tout en gâchant une qualification directe pour la Ligue des champions, l’OL a fait renaître de l’espoir : celui d’entendre de nouveau la mythique musique de la C1.

    Le chemin est encore long avec un barrage à appréhender en cas de qualification. Mais, qu’on ne s’y trompe, si l’OL a beau avoir l'assurance d'être européen cette saison même en cas d'élimination sur le mois d'août, l'espoir donné la saison passée pousse à ne pas se rater. Pour chasser les démons de juillet et de lancer pleinement une saison sans des doutes malvenus. "Il est important pour nous de se qualifier pour la Ligue des champions. Ce sera dur. On affronte là une équipe qui a de l’expérience en Europe. Après, nous savons que nous avons la possibilité de passer ce tour. Et après, on aurait deux matches difficiles, mais rien n’est impossible dans le foot. Le club veut atteindre cet objectif et on aborde ces matchs avec beaucoup d’espoir." Tant qu'il y a de l'espoir...

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    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 4 Août 26 à 8 h 22

      David
      "Se la couler douce au soleil" avec des températures caniculaires qui n'en finissent pas 🥵, soit tu vis dans une grotte depuis 3 mois soit t'es un vrai touareg.

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    2. Avatar
      PAT11grib - mar 4 Août 26 à 8 h 29

      Malgré les blessures ou suspension nous avons quand même une équipe qui tient la route et qui pour la plupart étaient déjà là donc qui connaissent bien les différents schémas de jeu.
      Cela reste du foot mais les favoris c'est nous.
      Ne nous attendons pas à archi dominer mais le talent fera la différence à un moment donné.
      Je mise une victoire 2 1 pour ce soir avec le premier but d'Openda s'il a suffisamment de temps de jeu.
      Allez l'OL

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 4 Août 26 à 8 h 34

        1-2 c'est pas suffisant, ne pas prendre de but et gagner 0-2 la on aurait un peu de marge pour le retour.

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    3. RBV
      RBV - mar 4 Août 26 à 8 h 50

      Karabec est en face donc on sait qu’on part déjà avec un désavantage d’un but contre nous 😂
      Plus sérieusement, Fonseca a dit en ITW que leur meilleur joueur c’était Karabec justement…
      Si on a peur d’une équipe dont le meilleur joueur est ce gars là franchement…nous n’avons rien à faire aux qualifs LDC…

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 4 Août 26 à 9 h 14

        😂 C'est sur que si il peut il va pas se gêner.

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