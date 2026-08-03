Mercato : l'OL a déjà dépensé l'argent de Moreira pour recruter

En signant Felix Bacher dimanche, l'OL a officialisé sa septième recrue de l'été. Si l'effectif de Paulo Fonseca va se retrouver encore modifié lors des prochaines semaines, le club rhodanien a réussi à recruter avec l'argent d'un seul départ : celui d'Afonso Moreira, parti pour 29,5M€.

Matthieu Louis-Jean l'a promis, il y aura encore des mouvements à l'OL d'ici à la fin du mercato. Les matchs amicaux ont montré certains manques dans l'effectif de Paulo Fonseca, tandis que des départs sont attendus pour alléger la masse salariale notamment. Il reste un peu moins d'un mois désormais, mais le travail sera tout aussi intense pour le directeur sportif, qui doit gérer deux fronts en même temps. Souhaitant rapidement renforcer le groupe de Paulo Fonseca pour être fin prêt pour la Ligue des champions, l'OL s'est vite montré actif avec une septième recrue, annoncée dimanche en la personne de Felix Bacher. L'ancien d'Estoril vient renforcer le secteur défensif et le club lyonnais n'a pas hésité à signer un chèque de 4,3M€. Un prix qui reste dans les standards actuels rhodaniens, mais qui fait grimper la note estivale.

Sept recrues avec l'argent d'une vente

Avec à présent sept recrues (Bidstrup, Bacher, Ouedraogo, Kamara, Duranville, Openda, Boudache), l'OL a déjà dépensé 29,5M€ sur le marché des transferts. En enlevant les potentiels bonus qui viendront s'ajouter avec le temps, ces dépenses représentent au centime près la vente d'Afonso Moreira du côté du Bayer Leverkusen. Sept pour un, l'OL a plutôt bien géré l'argent reçu. Reste désormais à voir si cela a définitivement renforcé le groupe de Paulo Fonseca.