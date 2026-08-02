OL : qui est Felix Bacher, la future recrue lyonnaise venue d'Estoril

Grand et mobile, Felix Bacher arrive à l'OL pour former la charnière centrale avec Moussa Niakhaté. Un défenseur infatigable qui sort de la meilleure saison de sa carrière.

Voilà un an, l'OL faisait venir Ruben Kluivert de Casa Pia contre environ quatre millions d'euros. Cet été, un autre défenseur central arrive en provenance de la D1 portugaise : Felix Bacher. Pour l'attirer, il devrait dépenser pratiquement la même somme, à quelques centaines de milliers d'euros près. Une drôle de répétition de l'histoire, avec deux profils qui affichent quelques similarités physiques d'ailleurs.

Mais nous y reviendrons. L'Autrichien, qui est de la génération 2000, a déjà beaucoup bougé. Ses expériences l'ont mené de l'AKA Tirol à Wacker, avant de rejoindre la réserve de Fribourg, où il ne restera qu'un an et demi. Retour au pays en 2021, au WSG Tirol, pour trois saisons, avant de s'envoler en 2024 à Estoril. Devenu un rouage essentiel de sa formation, il sort du meilleur exercice de sa carrière, au point que ses dirigeants avaient prolongé son contrat l'hiver dernier jusqu'en 2028.

Dans l'idée, l'Olympique lyonnais, qui compte déjà plusieurs solutions à ce poste, aimerait l'associer avec Moussa Niakhaté. Le grand droitier d'1m90 dispose de caractéristiques qui complèteraient assez bien celles du Sénégalais. "Il est intéressant sur le plan physique, car il est rapide et agile. Dans notre championnat, il parvient encore à faire la différence là-dessus, nous confie Joao Miguel, un scout qui l'a observé à de nombreuses reprises au Portugal. En France, il faudra voir, il pourrait rencontrer davantage de difficultés face à des attaquants plus puissants."

L'un des meilleurs défenseurs stoppeurs du Portugal

D'après les datas, Felix Bacher est un des meilleurs stoppeurs de Primeira Liga, lui qui brille par sa puissance et ses sprints. Deux qualités qui rappellent celles de Ruben Kluivert. "Avec le ballon, il correspondra parfaitement à ce que Paulo Fonseca attend de lui. Il n'a pas peur d'avoir la balle, de jouer sous pression, et il a des qualités de passeur pour apporter un plus", prolonge notre interlocuteur. Précisons qu'il n'était pas forcément l'élément privilégié dans la relance, ce qui serait encore le cas s'il évolue aux côtés de Moussa Niakhaté.

Autre point important, ce footballeur au solide gabarit (83 kilos) est inoxydable. L'an dernier, il a participé à 35 des 36 rencontres d'Estoril toutes compétitions confondues. Il n'a globalement été que très peu blessé depuis qu'il a démarré au haut niveau au WSG Tirol. Une fiabilité bienvenue, alors que les Rhodaniens ont grandement pâti des pépins physiques en 2025-2026. Enfin, il saura s'adapter si l'OL passe à trois dans l'axe, puisqu'il jouait ainsi précédemment. Il lui faudra peut-être un temps d'acclimatation, mais le natif de Lienz "est habitué à jouer dans une défense à trois ou à quatre, car son club a progressivement changé de système", explique notre observateur avisé.

Ses axes de progression : jeu de tête et défense dans la surface

Mobile, doté d'une lecture du jeu correcte, sûr techniquement sans être un Paulo Maldini, le joueur de 25 ans a encore des progrès à faire dans le domaine aérien. "Il doit s'améliorer dans son jeu de tête", confirme Joao Miguel. Les chiffres montrent en effet qu'il gagne peu de duels dans ce secteur. Autre axe de travail, "la défense de la surface. Il éprouve quelques difficultés lorsqu'il doit intervenir plus bas", précise le scout lusitanien. Ce qui signifie qu'il est plus à son aise lorsque le bloc équipe est haut sur le terrain.

Avec Felix Bacher, l'Olympique lyonnais possédera sept centraux dans son effectif. S'il est prévu que Duje Caleta-Car parte durant ce mercato, cela fait tout de même six garçons pour deux places. La polyvalence de Ruben Kluivert ou de Clinton Mata les fera-t-elle s'exiler sur un côté ? En tout cas, Paulo Fonseca aura du matériel pour mettre en place ce qu'il souhaite défensivement, malgré potentiellement une grosse interrogation sur l'arrière-droit.