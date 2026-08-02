Actualités
Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
Felix Bacher lors d’Estoril – Sporting Portugal (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

OL : qui est Felix Bacher, la future recrue lyonnaise venue d'Estoril

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Grand et mobile, Felix Bacher arrive à l'OL pour former la charnière centrale avec Moussa Niakhaté. Un défenseur infatigable qui sort de la meilleure saison de sa carrière.

    Voilà un an, l'OL faisait venir Ruben Kluivert de Casa Pia contre environ quatre millions d'euros. Cet été, un autre défenseur central arrive en provenance de la D1 portugaise : Felix Bacher. Pour l'attirer, il devrait dépenser pratiquement la même somme, à quelques centaines de milliers d'euros près. Une drôle de répétition de l'histoire, avec deux profils qui affichent quelques similarités physiques d'ailleurs.

    Mais nous y reviendrons. L'Autrichien, qui est de la génération 2000, a déjà beaucoup bougé. Ses expériences l'ont mené de l'AKA Tirol à Wacker, avant de rejoindre la réserve de Fribourg, où il ne restera qu'un an et demi. Retour au pays en 2021, au WSG Tirol, pour trois saisons, avant de s'envoler en 2024 à Estoril. Devenu un rouage essentiel de sa formation, il sort du meilleur exercice de sa carrière, au point que ses dirigeants avaient prolongé son contrat l'hiver dernier jusqu'en 2028.

    Dans l'idée, l'Olympique lyonnais, qui compte déjà plusieurs solutions à ce poste, aimerait l'associer avec Moussa Niakhaté. Le grand droitier d'1m90 dispose de caractéristiques qui complèteraient assez bien celles du Sénégalais. "Il est intéressant sur le plan physique, car il est rapide et agile. Dans notre championnat, il parvient encore à faire la différence là-dessus, nous confie Joao Miguel, un scout qui l'a observé à de nombreuses reprises au Portugal. En France, il faudra voir, il pourrait rencontrer davantage de difficultés face à des attaquants plus puissants."

    L'un des meilleurs défenseurs stoppeurs du Portugal

    D'après les datas, Felix Bacher est un des meilleurs stoppeurs de Primeira Liga, lui qui brille par sa puissance et ses sprints. Deux qualités qui rappellent celles de Ruben Kluivert. "Avec le ballon, il correspondra parfaitement à ce que Paulo Fonseca attend de lui. Il n'a pas peur d'avoir la balle, de jouer sous pression, et il a des qualités de passeur pour apporter un plus", prolonge notre interlocuteur. Précisons qu'il n'était pas forcément l'élément privilégié dans la relance, ce qui serait encore le cas s'il évolue aux côtés de Moussa Niakhaté.

    Autre point important, ce footballeur au solide gabarit (83 kilos) est inoxydable. L'an dernier, il a participé à 35 des 36 rencontres d'Estoril toutes compétitions confondues. Il n'a globalement été que très peu blessé depuis qu'il a démarré au haut niveau au WSG Tirol. Une fiabilité bienvenue, alors que les Rhodaniens ont grandement pâti des pépins physiques en 2025-2026. Enfin, il saura s'adapter si l'OL passe à trois dans l'axe, puisqu'il jouait ainsi précédemment. Il lui faudra peut-être un temps d'acclimatation, mais le natif de Lienz "est habitué à jouer dans une défense à trois ou à quatre, car son club a progressivement changé de système", explique notre observateur avisé.

    Ses axes de progression : jeu de tête et défense dans la surface

    Mobile, doté d'une lecture du jeu correcte, sûr techniquement sans être un Paulo Maldini, le joueur de 25 ans a encore des progrès à faire dans le domaine aérien. "Il doit s'améliorer dans son jeu de tête", confirme Joao Miguel. Les chiffres montrent en effet qu'il gagne peu de duels dans ce secteur. Autre axe de travail, "la défense de la surface. Il éprouve quelques difficultés lorsqu'il doit intervenir plus bas", précise le scout lusitanien. Ce qui signifie qu'il est plus à son aise lorsque le bloc équipe est haut sur le terrain.

    Avec Felix Bacher, l'Olympique lyonnais possédera sept centraux dans son effectif. S'il est prévu que Duje Caleta-Car parte durant ce mercato, cela fait tout de même six garçons pour deux places. La polyvalence de Ruben Kluivert ou de Clinton Mata les fera-t-elle s'exiler sur un côté ? En tout cas, Paulo Fonseca aura du matériel pour mettre en place ce qu'il souhaite défensivement, malgré potentiellement une grosse interrogation sur l'arrière-droit.

    à lire également
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Sparta Prague - OL : Corentin Tolisso pourrait égaler Cris
    4 commentaires
    1. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - dim 2 Août 26 à 9 h 01

      Je n’ ai pas le souvenir, dans l ‘histoire du club , d’avoir compté un autrichien dans notre effectif. Une première.
      Très bon recrutement, à en croire tous les observateurs du football lusitanien. Associé à Moussa en charnière centrale , nous sommes parés pour la haute mer. L ‘officialisation est une question d’heure.😁🔴🔵

      Signaler
    2. RBV
      RBV - dim 2 Août 26 à 9 h 09

      Son axe de progression ? La défense dans la surface…pour un défenseur ça fait quand même sacrément peur comme analyse 😂

      Signaler
    3. RBV
      RBV - dim 2 Août 26 à 9 h 15

      Et si Fonseca avait la bonne idée de décaler Kluivert à droite, histoire de faire comprendre à AMN qu’il faudrait peut-être songer à retourner faire ses nombreuses bourdes en Angleterre, ça serait pas mal…

      Signaler
    4. cavegone
      cavegone - dim 2 Août 26 à 9 h 19

      HS:
      https://www.foot01.com/foot-mondial/le-qatar-encourage-la-fifa-a-vendre-la-coupe-du-monde

      Voyez vous un peu à quel point ces gens sont des 💩 ? On a meme entendu que certains poussaient pour Nasser à la FIFA…Nasser ! Le roi de la corruption à la FIFA ????! 🙃🙃🙃

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
    OL : qui est Felix Bacher, la future recrue lyonnaise venue d'Estoril 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - FC Saint-Gall
    Sparta Prague - OL : Corentin Tolisso pourrait égaler Cris 08:00
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : après les galères, Liana Joseph peut à nouveau s'exprimer 07:30
    OL Lyonnes : trois matchs amicaux sur La Chaîne L'Équipe 01/08/26
    OL Lyonnes : un tournoi prestigieux en Angleterre pour les U16 mi-août 01/08/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Rémi Himbert, le meilleur buteur de la préparation 01/08/26
    La fraîcheur, un atout pour l'OL face au Sparta Prague ? 01/08/26
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez met l'accent sur le jeu 01/08/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Cet été, l'OL a gonflé ses rangs belges 01/08/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    CAN : jour de qualification pour Tabitha Chawinga et le Malawi ? 01/08/26
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    Pourquoi Malick Fofana ne figure pas sur la liste A de l'UEFA 01/08/26
    Ainsley Maitland-Niles face à Methalie lors de Toulouse - OL
    Coupe d'Europe - Ligue 1 : le calendrier de l'OL au mois d'août 01/08/26
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Adam Karabec (ex-OL) buteur dans la victoire du Sparta Prague 01/08/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL : à l'Académie, la préparation se poursuit 01/08/26
    Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
    OL : premier entraînement collectif vendredi pour Loïs Openda 01/08/26
    OL : un nouveau rôle pour Tyler Morton au milieu ? 01/08/26
    Corentin Tolisso (OL) et Nabil Bentaleb (Lille)
    Mercato : Bentaleb ne rejoindra pas l’OL 01/08/26
    OL : la liste pour le Q3 de Ligue des champions avec toutes les recrues 01/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut