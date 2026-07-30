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Felix Bacher, joueur d’Estoril (Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP)

Mercato : l'OL proche d'un accord pour Félix Bacher (Estoril)

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Grand défenseur central d'1m90, Félix Bacher devrait s'engager avec l'OL en provenance d'Estoril. Les deux clubs sont proches d'un accord pour une somme située entre 4 et 5 millions d'euros.

    En délicatesse (c'est peu de le dire) dans ce secteur de jeu, l'OL a probablement trouvé son prochain défenseur central. Depuis un moment, il a ciblé Félix Bacher, joueur d'1m90 qui évolue à Estoril. Dans les jours à venir, il devrait s'engager avec l'Olympique lyonnais. En tout cas, le club est proche d'obtenir l'accord de la formation portugaise. Selon Record et Sky Sports, ce serait "imminent". Le transfert tournerait autour de 4,5 millions d'euros.

    Associé à Moussa Niakhaté à moyen terme ?

    Âgé de 25 ans, le droitier a joué 35 des 36 rencontres de son équipe la saison dernière. Titulaire indiscutable, il avait prolongé l'hiver dernier jusqu'en 2028. Dans le Rhône, L'Équipe évoque un bail de cinq ans, jusqu'en 2031. D'après Transfermarkt, sa valeur serait de 6 millions d'euros. L'objectif serait, à terme, de l'associer à Moussa Niakhaté.

    Autrichien, Félix Bacher a déjà beaucoup voyagé. Formé à l'AKA Tirol, il est aussi passé par le FC Wacker, la réserve de Fribourg, puis par le WSG Tyrol. Il a rejoint les rangs d'Estoril en juillet 2024. Dans son pays, il fut international U20 (une cape), mais n'a pas encore franchi la dernière étape vers les A.

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - jeu 30 Juil 26 à 16 h 15

      Il va être titulaire direct lui…parce que Mata le pauvre, il est aux pâquerettes depuis le début de la prepa…
      Le chantier défensif est encore colossal…

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