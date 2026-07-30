Mercato : Erawan Garnier (ex-OL) quitte déjà Lens pour Bastia

Débarqué dans le nord de la France à l'automne dernier, Erawan Garnier n'a pas fait long feu à Lens. Le joueur offensif, formé à l'OL, a été transféré à Bastia en Ligue 3.

Il avait répondu favorablement à l'appel de Pierre Sage et son départ de l'Académie avait été une petite surprise. Ayant fait plusieurs entraînements avec le groupe pro de l'OL, Erawan Garnier avait finalement choisi de quitter son club formateur en octobre 2025 pour signer un contrat pro du côté de Lens. La présence de Sage avait certainement joué dans cette décision, mais ce choix avait au moins permis au joueur offensif de faire ses débuts dans le monde adulte. Six petits minutes en Ligue 1 contre Lorient en mars dernier.

Redescendre pour avoir plus de temps de jeu dans le monde pro

Toutefois, l'aventure lensoise a tourné court puisque Garnier a déjà fait ses valises et quitté les Sang et Or. Est-ce que le départ de Pierre Sage a eu une incidence ? Quoi qu'il en soit, à 20 ans, l'international thaïlandais s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec Bastia. Sur l'Île de Beauté, le natif d'Ecully évoluera en Ligue 3 (ex-National) et aura certainement l'opportunité de trouver un temps de jeu plus conséquent.