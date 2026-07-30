Actualités
Erawan Garnier quitte Lens, un an après son arrivée
Erawan Garnier quitte Lens, un an après son arrivée (@RCLens)

Mercato : Erawan Garnier (ex-OL) quitte déjà Lens pour Bastia

  • par David Hernandez

    • Débarqué dans le nord de la France à l'automne dernier, Erawan Garnier n'a pas fait long feu à Lens. Le joueur offensif, formé à l'OL, a été transféré à Bastia en Ligue 3.

    Il avait répondu favorablement à l'appel de Pierre Sage et son départ de l'Académie avait été une petite surprise. Ayant fait plusieurs entraînements avec le groupe pro de l'OL, Erawan Garnier avait finalement choisi de quitter son club formateur en octobre 2025 pour signer un contrat pro du côté de Lens. La présence de Sage avait certainement joué dans cette décision, mais ce choix avait au moins permis au joueur offensif de faire ses débuts dans le monde adulte. Six petits minutes en Ligue 1 contre Lorient en mars dernier.

    Redescendre pour avoir plus de temps de jeu dans le monde pro

    Toutefois, l'aventure lensoise a tourné court puisque Garnier a déjà fait ses valises et quitté les Sang et Or. Est-ce que le départ de Pierre Sage a eu une incidence ? Quoi qu'il en soit, à 20 ans, l'international thaïlandais s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec Bastia. Sur l'Île de Beauté, le natif d'Ecully évoluera en Ligue 3 (ex-National) et aura certainement l'opportunité de trouver un temps de jeu plus conséquent.

    à lire également
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    OL - Sparta Prague : Niakhaté présent au retour, pas Tagliafico

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Erawan Garnier quitte Lens, un an après son arrivée
    Mercato : Erawan Garnier (ex-OL) quitte déjà Lens pour Bastia 11:00
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    OL - Sparta Prague : Niakhaté présent au retour, pas Tagliafico 10:10
    Matthieu Louis-Jean est le directeur sportif de l'OL
    Départs, arrivées... L'OL n'en a pas fini avec le mercato 09:25
    OL : Loïs Openda espéré face au Sparta Prague 08:40
    Real Betis - OL (4-0) : forcément préoccupant 08:00
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Après les tests, les joueuses d'OL Lyonnes ont retrouvé les terrains 07:30
    Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis - OL
    L'OL termine sa préparation par une défaite embarrassante contre le Betis 29/07/26
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL : Tessmann titulaire, Himbert en pointe 29/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le logo de l'OL
    L'OL a déjà disputé le Trofeo Ciudad de La Línea dans son histoire 29/07/26
    Ada Hegerberg pour la finale de Ligue des champions FC Barcelone - OL Lyonnes.
    Entraînement public, amicaux, stage… le programme estival d’OL Lyonnes 29/07/26
    Wassim El Abrougui, ancien joueur de l'OL et international chez les jeunes en Tunisie
    Non conservé à l’OL Académie, El Abrougui est à l’essai à Saint-Étienne 29/07/26
    Contre le Betis, l'OL étrennera son nouveau maillot third 29/07/26
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL : retour à un format de match classique 29/07/26
    Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
    À l’OL, Loïs Openda portera le numéro 17 29/07/26
    Le trophée du Trofeo Ciudad de la Línea
    Contre le Betis, l’OL peut s’offrir un trophée symbolique 29/07/26
    Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
    CAN 2026 : Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi font un exploit 29/07/26
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    Entre OL Groupe et Botafogo, le combat juridique continue 29/07/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL - Mercato : Fonseca a fini de convaincre Openda 29/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut