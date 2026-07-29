À une semaine du match de Ligue des champions, l'OL ne s'est pas franchement rassuré contre le Real Betis. Bousculés sur les coups de pied arrêtés et en manque d'inspiration offensivement, les Lyonnais ont perdu 4-0.
Paulo Fonseca voulait ressortir avec certaines certitudes ou nouvelles rassurantes du dernier match de préparation. Pas sûr que l'entraîneur portugais ait été totalement convaincu par le visage montré par ses joueurs ce mercredi soir dans la province de Cadix. Pour sa dernière sortie de l'été avant d'attaquer les choses sérieuses mardi prochain avec la Ligue des champions, l'OL a été battu par le Real Betis (4-0) et ne soulèvera pas le Trofeo Ciudad de la Línea pour la première fois de son histoire. Dans la chaleur et l'humidité andalouse, la formation rhodanienne a encore une fois montré qu'elle n'était pas aussi sûre de son fait et cela peut-être problématique à une semaine du déplacement à Prague...
Une seule frappe...
Pour ce sixième et dernier amical de la préparation, Fonseca devait encore se passer de Mads Bidstrup et Pavel Sulc, une nouvelle fois ménagés. Loïs Openda n'a pas fait le voyage, vingt-quatre heures après son arrivée à l'OL tandis que Khalis Merah était encore à court de rythme. Beaucoup d'absences donc mais le gros de l'ossature qui devrait débuter contre le Sparta était bien présent et cela reste inquiétant. Car une fois de plus, l'OL a mis en avant toutes ses difficultés, qu'elles soient offensives ou défensives. Hormis une tentative intéressante de Boudache à la 17e, les Lyonnais n'ont rien montré, la faute à un milieu peut-être pas assez créatif et mordant. Ce mal se voit depuis le début de la préparation et il reste à espérer que certains ajouts (Openda, Sulc ?) et la demi-heure disputée par Nuamah et Fofana puissent permettre d'avoir un impact assez conséquent devant à Prague...
Deux buts encaissés sur corner
Car ce n'est pas défensivement que l'OL peut chercher des certitudes et se rassurer. Face à une équipe du Betis privée de nombreux cadres, la fébrilité défensive a encore été criante. Le couloir droit a souffert et le cadeau d'Ainsley Maitland-Niles à la 58e minute a été la cerise sur le gâteau d'une prestation collective pas à la hauteur. A côté de ça, les Lyonnais avaient été battus par deux fois dans le jeu aérien suite à des corners. Bartra (23e) puis Deossa (44e) avaient fait le bonheur des 8 000 spectateurs présents ce mercredi soir pour faire le break dès la pause, sans dire que le Betis s'est montré impressionnant. Mais ce fut suffisant pour mettre à mal une formation rhodanienne qui n'arrive pas à passer la seconde dans le jeu... Et il y a forcément de quoi être inquiet avant l'échéance européenne de mardi prochain.
Envoyer les jeunes au casse pipe, leur mettre le doute, ce n'était pas forcément une idée de génie
Je n'ai vu que les 20 premieres minutes. On a un gros travail défensif en arrière droit.
"embarassante" le mot est très gentil, c'était carrément humiliant
On aurait dit une équipe de district bourrée contre un PSG en mode LDC
y'a RIEN a retenir. Coco est tout seul dans ce bourbier. Même les bons joueurs de l'an dernier comme Morton sont complètement vide de toute volonté
Franchement j'ai même peur qu'on ne passe pas le Q3 contre Prague. Alors un barrage encore en plus après ?
Tolisso est mauvais sur les trois derniers matchs. Beaucoup de perte de balle et d’erreur technique.
Ton message me rassure je ne comprenais pas l'adoration autour de tolisso sur cette prépa alors qu'il est au même niveau que le reste de l'équipe... plutot naze
match vraiment inquietant on a rien montre j'ai juste perdu mon temps rien à sortir de ce match
c'est le seul match de prepa que je regarde le dernier avant la LDC je m'attendais a beaucoup mieux
tessman est censé partir il joue tout le match ?
AMN comme d'habitude des sauts de concentration c'est pour cela qu'il n'est pas resté en angleterre ce n'est pas compatible au haut niveau le mec etait dans le jardin avec ses enfants c'est incroyable
morton tolisso totalement absents Himbert transparent bref ca fait peur
il n'y a rien qui allait ce soir, on aurait perdu contre n'importe quelle équipe un peu soudée à la base
La dernière fois que j'ai senti une équipe perdue comme ça, c'est l'année où le club a enchainé L Blanc, F Grosso puis P Sage. Le début de saison n'avait pas été très bon d'ailleurs
ce qui n'est pas normal un coach doit etre plus fort sa 2eme année car il connait mieux les joueurs et pour l'instant l'effectif n'a pas beaucoup bougé
on est censé demarer en boulet de canon la on dirait que le coach découvre les joueurs et que les joueurs découvrent le coach
J'espère que les matches contre le Sparta calmeront tous les affolés ... On n'est pas à Marseille , ici.
On a peut etre fait une prepa trop brutale a base de tennis ballon..
Certe Duduf mais si ce soir on dit que tout va bien on sera pire qu'a Marseille..
Comment voulez vous tirer des enseignements sur un match où il manquait la moitié des titulaires et où certains joueurs sont des partants pour sur ?
Y’a rien à retenir à part qu’il faut espérer que les titulaires reviennent vite (et bien).
Salut RBV pour linstant ta vu des offres pour Tessman et AMN toi?
Moi j'ai rien entendu mais vous etes beaucoup à répéter qu'ils vont partir...
Mais si ya pas d'offre non seulement ils vont rester mais ils vont sans doute jouer aussi..
Ça c’est sûr oui…peut-être pas Tessman car on a du monde au milieu de terrain mais AMN c’est certain que si le club n’arrive pas à lui trouver un point de chute, il sera titulaire. Et mêmes causes, mêmes effets…
Et pour l’état d’esprit du groupe, ça ne doit pas aider d’avoir autant de joueurs « partants »…
Pas simple à gérer pour Fonseca…
Mon premier match de préparation, parce que je trouve qu'à part le dernier, ca n'a jamais un grand intérêt.
On est pas pas prêt du tout, il manque Niakhaté, Bistrup, Openda, Sulc, Nuahma, Fofana soit la moitié de l'équipe.
Les jeunes n'ont pas le niveau, pas forcément étonnant par ailleurs.
La seule chose à retenir c'est que les remplaçant ne peuvent pas être titulaire... et qu'avec une attaque de U16, c'est difficile d'exister dans un match pro.
Il va falloir prier que le sparta soit vraiment pas une bonne équipe, et que au prochain tour notre équipe ressemble un peu plus au 11 type.
Enfin, difficile de nous voir bien figurer en LDC. Pour l'argent c'est bien, mais si on joue des vraies équipes ça va piquer fort.
J'annonce une saison pas simple pour le groupe, qui me paraît bien jeune dans l'expression de son football
C est quand même inquiétant ! A une semaine d’un match officiel. Pas un joueur qui sort du lot le meilleur au milieu c est Tessman qu’on veut vendre!!
Offensivement c est cata duranville boudache et Imbert c est bon pour le banc et 20 minutes de jeu ! D’ailleurs un 9 en plus d Openda sera nécessaire je pense !
Mata pareil c est dur ! Je comprends pourquoi l arrivée d’un Dc !!! A gauche Taglia reste notre meilleure arrière gauche !
Bref je pense que si on veut vibrer en Europe faut mieux viser l Europa
Et pendant ce temps-là le Bayer en passe 4 à Genk, et Afonso Moreira a déjà marqué son 2e but en 2 matchs 😭😭😭
Après ce soir, on peut difficilement faire pire, donc pas d'inquiétude pour Prague !
RBV
je ne comprends pas la logique si il ya des partants surs pourquoi tu les fait jouer ?
moitie des titulaires ? tu es morton tessman tolisso amn mata ouedraougo grief sont des titulaires fofana ernest jouent 30 min si on les considere comme titulaire(mais je pense qui'ls vont commencer sur le banc)
je trouve que c'est quand meme une bonne partie de l'equipe qui a joue pour un resultat proche du neant
c'est le dernier match avant la prepa il n ya absolument rien à retenir rien de positif c'est quand meme inquietant
si on perd mardi je ne serais pas surpris vue le matche de ce soir
Parce qu’il n’y a personne d’autre à faire jouer à leur place…et qu’on ne va pas créer un loft…
Il manque quand même du monde : notre patron de défense Niakhaté, un arrière droit titulaire, Bidstrup au milieu, et notre avant centre titulaire…toute une colonne vertébrale en fait !
Après, je te rejoins, c’est pas très encourageant mais ça reste un match amical de préparation…
qu'est ce que tu racontes de carvalho n'est pas milieu de terrain ?
au lieu de faire jouer Tessman 90 min qui pour toi est sur de partir il n'est pas plus intelligent de faire jouer par ex de carvalho ou Nartey qui eux sont surs de rester ?
Je plussois.
On a la moitié des titulaires et leurs remplaçants immédiats qui jouent, c’est pas le fin fond des U19 qui viennent faire le nombre.
Au dela des titulaires ou pas, la production est hallucinante de nullité, prestations individuelles zéro, collectives zéro.
Combien de contrôle ratés, conduite de balles hasardeuse, pas d’appels, pas de solution, pas d’idée….
Peut-être que Fonseca fait jouer Tessman pour que des clubs potentiellement intéressés le voient jouer ? Après je te l’accorde, c’est pas très « vendeur » comme match 😂
looooool malin Fonseca
Heureusement que nous visions le clean sheet 😀
Comme quoi recruter un défenseur central de qualité n’est pas une mauvaise idée. De même se réjouir d’un départ de Tagliafico est risqué et ridicule! La défense de ce soir est celle d’une équipe B.
Pas vu le match et les commentaires ne me le font pas regretter !
Par contre j'ai lu avec intérêt un débat sur un autre fil à propos de la chasse... Finalement il y a des jours où les HS foot sont plus intéressants que le foot...
Un dernier mot histoire de mettre mon grain de sel sur le sujet des chasseurs : pour beaucoup ici la différence fondamentale entre un bon et un mauvais chasseur reste une inconnue !...
Après ya que des recrues qui sont jeunes ,ça manque d'expérience cette équipe , on va le payer cher sur la saison..
Si vous nous trouvez nuls maintenant, dites-vous qu'en plus cet hiver on sera complètement rincé à cause de la préparation anticipée.
J'ouvre les paris sur le nombre de matchs où Fonseca restera coach pendant qu'on sera vissé à la dernière place du classement. Le petit problème étant qu'on n'aura pas un Pierre Sage sous le coude pour nous sauver les miches, cette fois.
Le dernier cadeau empoisonné du cowboy...
Ha ha j’arrive après avoir vu le score. Je me suis dit que c’était ta soirée avec tous les haters de Fonseca.
Je n’ai pas encore lu vos échanges mais j’imagine que c’est la jubilation intense 😉
Profite on sait jamais combien de temps ça peu durer 😌
Ben va te rencarder du côté des afficionados de Fonseca, curieusement on les entend pas des masses ce soir. Je me demande bien pourquoi?
Franchement , golgothe , j'espère que tu ne vas jamais au stade ou alors dans le parcage visiteurs .
Tu dois être du genre à siffler ta propre équipe.
J'en vois dire "tessman est sûr de partir". Je vous trouve bien trop confiant... Fonseca a dit qu'il voulait un 6 plus physique que bidstrup. Si on ne le trouve pas c'est tessman qui occupera ce rôle. C'est pour ça que Fonseca le fait jouer.
Quant à AMN il sera le titulaire du poste sauf offre pour lui débloquant un budget pour recruter.
Duranville quand on voit moreira à côté...
Pour le moment on a les fantômes de Morton et Tolisso alors qu'on est en fin de prépa.
J'ai du mal à voir comment on va passer ce tour. Et si, n'ai bien peur qu'on ait vu notre équipe presque type.
En tout cas bidstrup quii semble ne pas convenir à Fonseca alors qu'on a mis toutes nos villes dessus, duranville qui a un niveau inquiétant, Boudache c'est beaucoup trop jeune et inexpérimenté... Le recrutement "alléchant" de MLJ décrit par les médias ne m'emballe pas du tout.
Vous vous souvenez quand on se disait "Si une année on fait un recrutement merdique, on est mort?"
Priez bien fort que l'année en question ne soit pas celle-là.
Fin de la préparation pour l’OL, 4 succès et 2 défaites :
- Victoire 5-2 🆚 Mâcon 🇫🇷
- Victoire 6-3 🆚 Saint-Gall 🇨🇭
- Victoire 2-1 🆚 Servette 🇨🇭
- Défaite 2-0 🆚 Slavia Prague 🇨🇿
- Victoire 1-0 🆚 Wolfsburg 🇩🇪
- Défaite 4-0 🆚 Real Betis 🇪🇸
12 buts encaissés en 6 matchs 😬
L’OL n’avait plus encaissé autant de buts en prépa depuis la saison 2022/2023 sous Peter Bosz : 15 buts encaissés en 6 matchs
zikos35
serieux il a dit ca ?
attends pourquoi on a recruté bidstrup ?
il ya quelque chose qui ne va pas de la friction entre MLJ et Fonseca ?
par ce que si c'est vrai et dit publiquement ca fait peur il entrain de dire qu'il na pas validé ce recrutement
On vient de recruter six joueurs, le seul commentaire récurrent de Fonseca, c'est "il me faut plus de joueurs".
Il a dit "Deux ou trois milieux ne vont pas rester. On a besoin d’un numéro 6 plus fort, car le jeu au milieu est très physique. On a Mads (Bidstrup) qui est agressif, qui court tout le temps, mais il a besoin de temps, on a besoin de son énergie"
Perso je comprends que Bidstrup a besoin de temps pour être au point tactiquement et qu'on aura besoin de le faire souffler de temps en temps aussi pour pas qu'il enchaîne les matchs, mais je vois pas où il dit que ce joueur est nul et lui convient pas...
(Et aujourd'hui il a pas joué parce que gêne à un genou apparemment, pas un choix de Fonseca de pas le mettre titulaire du coup)
Donc, en résumé, le coach a réagi au recrutement d'un numéro six présenté comme un super bon coup pour l'OL par la phrase "On a besoin d'un numéro 6 plus fort."
Mais non, tout est normal, y'a pas de problème, d'où on s'inquiète?
Ça fait deux matchs de suite la gêne au genou.
La jurisprudence Kluivert, Sulc, Moreira, Fofana me fait donc dire qu’il est absent pour 2 mois.
l'expression collective on l'a cherche encore on aurait dit une équipe de juniors
On dit que les matchs de prépa ne veulent rien dire, etc.
Mais la réalité c'est que quand on regarde les dernières saisons, ça a toujours donné le la de notre début de saison... donc grosse inquiétude de mon côté
Très étonné d'avoir vu aussi peu de rotations sur les matchs amicaux, si ça tourne pas maintenant, ça sera quand? Ceux qui jouent que dalle auront aucun rythme du coup? Aucun essai pour compenser les faiblesses de l'équipe et tenter de l'améliorer?
J’ai pas trop compris non plus parce que ceux qui enchainent les minutes ont l’air cuit à la 70e et les remplaçants joue 15mn au petit trot.
Je n'ai malheureusement pas vu le match, je pense que le board va avoir quelques mots de tête. La priorité pour moi c'est départ d'AMN et recrutement d'un latéral droit en plus d'un def central (Bacher).