À une semaine du match de Ligue des champions, l'OL ne s'est pas franchement rassuré contre le Real Betis. Bousculés sur les coups de pied arrêtés et en manque d'inspiration offensivement, les Lyonnais ont perdu 4-0.

Paulo Fonseca voulait ressortir avec certaines certitudes ou nouvelles rassurantes du dernier match de préparation. Pas sûr que l'entraîneur portugais ait été totalement convaincu par le visage montré par ses joueurs ce mercredi soir dans la province de Cadix. Pour sa dernière sortie de l'été avant d'attaquer les choses sérieuses mardi prochain avec la Ligue des champions, l'OL a été battu par le Real Betis (4-0) et ne soulèvera pas le Trofeo Ciudad de la Línea pour la première fois de son histoire. Dans la chaleur et l'humidité andalouse, la formation rhodanienne a encore une fois montré qu'elle n'était pas aussi sûre de son fait et cela peut-être problématique à une semaine du déplacement à Prague...

Une seule frappe...

Pour ce sixième et dernier amical de la préparation, Fonseca devait encore se passer de Mads Bidstrup et Pavel Sulc, une nouvelle fois ménagés. Loïs Openda n'a pas fait le voyage, vingt-quatre heures après son arrivée à l'OL tandis que Khalis Merah était encore à court de rythme. Beaucoup d'absences donc mais le gros de l'ossature qui devrait débuter contre le Sparta était bien présent et cela reste inquiétant. Car une fois de plus, l'OL a mis en avant toutes ses difficultés, qu'elles soient offensives ou défensives. Hormis une tentative intéressante de Boudache à la 17e, les Lyonnais n'ont rien montré, la faute à un milieu peut-être pas assez créatif et mordant. Ce mal se voit depuis le début de la préparation et il reste à espérer que certains ajouts (Openda, Sulc ?) et la demi-heure disputée par Nuamah et Fofana puissent permettre d'avoir un impact assez conséquent devant à Prague...

Deux buts encaissés sur corner

Car ce n'est pas défensivement que l'OL peut chercher des certitudes et se rassurer. Face à une équipe du Betis privée de nombreux cadres, la fébrilité défensive a encore été criante. Le couloir droit a souffert et le cadeau d'Ainsley Maitland-Niles à la 58e minute a été la cerise sur le gâteau d'une prestation collective pas à la hauteur. A côté de ça, les Lyonnais avaient été battus par deux fois dans le jeu aérien suite à des corners. Bartra (23e) puis Deossa (44e) avaient fait le bonheur des 8 000 spectateurs présents ce mercredi soir pour faire le break dès la pause, sans dire que le Betis s'est montré impressionnant. Mais ce fut suffisant pour mettre à mal une formation rhodanienne qui n'arrive pas à passer la seconde dans le jeu... Et il y a forcément de quoi être inquiet avant l'échéance européenne de mardi prochain.