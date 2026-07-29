Real Betis - OL : retour à un format de match classique

Ce mercredi (20h), l'OL dispute le dernier match de sa préparation estivale avec un déplacement du côté de Cadix. Pour affronter le Real Betis, les joueurs de Paulo Fonseca retrouveront un schéma de match classique avec deux mi-temps de 45 minutes.

Cela fait un mois que l'OL a retrouvé le chemin de l'entraînement. Il ne reste désormais plus que quelques jours à patienter avant de retrouver la Ligue des champions avec le troisième tour de qualification contre le Sparta Prague. Un rendez-vous capital pour la suite de la saison rhodanienne, même si le chemin vers la C1 reste encore long. Mais, après cinq matchs de préparation, un stage en Allemagne et des séances doublées, l'excitation s'empare logiquement des rangs lyonnais. Dans le but de monter une dernière fois en température, Paulo Fonseca et ses joueurs vont avoir l'occasion de jouer un dernier amical dans cet été caniculaire. Et on ne peut pas forcément dire que l'OL est allé chercher la fraicheur ce mercredi du côté de Cadix.

Les formats en Allemagne pas forcément concluants

Dans le cadre du Trofeo Ciudad de La Línea, la formation lyonnaise va affronter le Real Betis, un habitué des joutes européennes ces dernières saisons. Un dernier test intéressant même si le club andalou n'a repris l'entraînement que depuis une grosse dizaine de jours. Néanmoins, cela va permettre à Paulo Fonseca de jauger une dernière fois ses joueurs et de s'appuyer sur un onze qui ressemblera très fortement à celui aligné mardi prochain à Prague. A Cadix, le coach va restreindre ses choix dans un amical qui se jouera en deux mi-temps de 45 minutes. Un retour à la normale après deux fois 60 minutes contre le Slavia Prague et 105 minutes contre Wolfsburg. Toutefois, une séance de tirs au but aura lieu en cas d'égalité à l'issue des 90 minutes pour désigner le vainqueur de la 34e édition du Trofeo Ciudad de la Línea.

