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Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Real Betis - OL : retour à un format de match classique

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce mercredi (20h), l'OL dispute le dernier match de sa préparation estivale avec un déplacement du côté de Cadix. Pour affronter le Real Betis, les joueurs de Paulo Fonseca retrouveront un schéma de match classique avec deux mi-temps de 45 minutes.

    Cela fait un mois que l'OL a retrouvé le chemin de l'entraînement. Il ne reste désormais plus que quelques jours à patienter avant de retrouver la Ligue des champions avec le troisième tour de qualification contre le Sparta Prague. Un rendez-vous capital pour la suite de la saison rhodanienne, même si le chemin vers la C1 reste encore long. Mais, après cinq matchs de préparation, un stage en Allemagne et des séances doublées, l'excitation s'empare logiquement des rangs lyonnais. Dans le but de monter une dernière fois en température, Paulo Fonseca et ses joueurs vont avoir l'occasion de jouer un dernier amical dans cet été caniculaire. Et on ne peut pas forcément dire que l'OL est allé chercher la fraicheur ce mercredi du côté de Cadix.

    Les formats en Allemagne pas forcément concluants

    Dans le cadre du Trofeo Ciudad de La Línea, la formation lyonnaise va affronter le Real Betis, un habitué des joutes européennes ces dernières saisons. Un dernier test intéressant même si le club andalou n'a repris l'entraînement que depuis une grosse dizaine de jours. Néanmoins, cela va permettre à Paulo Fonseca de jauger une dernière fois ses joueurs et de s'appuyer sur un onze qui ressemblera très fortement à celui aligné mardi prochain à Prague. A Cadix, le coach va restreindre ses choix dans un amical qui se jouera en deux mi-temps de 45 minutes. Un retour à la normale après deux fois 60 minutes contre le Slavia Prague et 105 minutes contre Wolfsburg. Toutefois, une séance de tirs au but aura lieu en cas d'égalité à l'issue des 90 minutes pour désigner le vainqueur de la 34e édition du Trofeo Ciudad de la Línea.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Ahtmos - mer 29 Juil 26 à 13 h 05

      Normalement il devrait être possible de suivre le match sur le YouTube real betis balompié sans besoin de vpn, avec les commentaires en espagnol bien sûr. Sympa.

      Je trouve ça assez dommage que l'OL fasse payer pour voir les match amicaux, beaucoup de clubs les montrent gratuitement sur leur chaine, c'est un bon moyen de rallier et motiver les supporters. Et aussi de les remercier de leur soutien inconditionnel, c'est aussi les supporters qui font vivre le club, il faut garder ça en tête. Sauf à Monaco bien-sûr.

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 29 Juil 26 à 13 h 09

      David
      Il va faire 25 degré au max aujourd'hui à Cadix, ça va c'est l'idéal pour jouer au foot. On est loin des 38 degré annoncé à Lyon et quasiment partout en France.

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    3. Avatar
      ren83 - mer 29 Juil 26 à 13 h 50

      Trofeo Ciudad de Lineas>>>>>>>>>>......TCL .........

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