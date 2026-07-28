Mercato : Chennouf quitte l'Académie d'OL Lyonnes pour Lille

Comme de nombreuses joueuses de l'Académie, Soleina Chennouf a quitté OL Lyonnes durant l'été. La joueuse offensive reste en France puisqu'elle a signé un contrat avec le LOSC.

L'exode a été important durant l'été. Mais c'est aussi malheureusement le risque d'évoluer dans l'un des clubs références du football féminin. À OL Lyonnes, les places sont chères pour accéder au groupe professionnel quand on sort de l'Académie. Elles sont peu nombreuses à décrocher le précieux sésame qu'est un premier contrat pro. Cet été, Romane Rafalski ou encore Ambre Ouazar ont eu ce privilège. Mais elles restent une minorité et le nombre de départs de l'équipe réserve a logiquement été bien plus important. Ce fut le cas notamment pour Soleina Chennouf.

Des premiers pas en pro en Seconde Ligue ?

À 18 ans, la joueuse offensive a inscrit quatre buts en D3 la saison passée et va désormais goûter à l'étage du dessus. Après son départ d'OL Lyonnes, la Franco-Algérienne s'est engagée avec le LOSC. Le club nordiste, où évoluait la saison passée l'ancienne Lyonnaise Louna Belhout-Achi, évolue en Seconde Ligue. De quoi peut-être permettre à Chennouf de goûter au monde professionnel.