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Ambre Ouazar a signé jusqu'en juin 2028 avec OL Lyonnes
Ambre Ouazar a signé jusqu’en juin 2028 avec OL Lyonnes

Mercato : Ambre Ouazar signe son premier contrat pro avec OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pur produit du centre de formation, Ambre Ouazar franchit une étape supplémentaire à OL Lyonnes. La jeune milieu (19 ans) a signé son premier contrat professionnel, jusqu'en juin 2028.

    Une pure Fenotte. À l'image de Khalis Merah qui a grandi tout près du Parc OL et du centre de formation, Ambre Ouazar a l'OL gravé dans la peau. Native de Décines, la jeune milieu a eu l'écusson lyonnais dès son plus jeune âge puisqu'elle a intégré l'Académie à sept ans. Alors forcément, il devait y avoir de l'émotion ces derniers jours au moment de célébrer la signature de son premier contrat professionnel. Ce jeudi, OL Lyonnes a annoncé la signature d'un contrat de deux ans pour la jeune milieu de 19 ans. Elle est désormais liée à son club formateur jusqu'en juin 2028. C'est une nouvelle joueuse qui signe pro cet été après Romane Rafalski.

    Une cadre de la réserve en D3

    Ayant débuté en pro à seulement 17 ans sous les ordres de Sonia Bompastor en 2023-2024, Ambre Ouazar doit malgré tout se heurter à une concurrence dans l'entrejeu qui l'empêche de pouvoir glaner du temps de jeu. D'ailleurs, sur cette saison 2025-2026, elle n'a pas disputé la moindre rencontre, malgré des entraînements avec l'effectif de Jonatan Giraldez. Néanmoins, la signature de ce premier contrat pro montre qu'OL Lyonnes place des espoirs sur Ouazar, qui devrait participer à la préparation estivale, avant de jouer les cadres au sein de la réserve lyonnaise en D3. 

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - jeu 25 Juin 26 à 14 h 47

      Sous Gigi ...Lorna Chicha Douvier deux titularisations en équipe1 pro et Ambre Ouazar aucune , la première n'est pas retenue et la seconde oui ?? étonnant non ? faudrait avoir d'autres explications sinon je vais finir par croire le jeune intervenant qui avait sa copine au centre de formation , qui justement parlait de ces dysfonctionnements dans le choix des titulaires sous l'ancienne directrice qui depuis s'est fait virer , lui par contre a disparu ...

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