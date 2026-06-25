Pur produit du centre de formation, Ambre Ouazar franchit une étape supplémentaire à OL Lyonnes. La jeune milieu (19 ans) a signé son premier contrat professionnel, jusqu'en juin 2028.

Une pure Fenotte. À l'image de Khalis Merah qui a grandi tout près du Parc OL et du centre de formation, Ambre Ouazar a l'OL gravé dans la peau. Native de Décines, la jeune milieu a eu l'écusson lyonnais dès son plus jeune âge puisqu'elle a intégré l'Académie à sept ans. Alors forcément, il devait y avoir de l'émotion ces derniers jours au moment de célébrer la signature de son premier contrat professionnel. Ce jeudi, OL Lyonnes a annoncé la signature d'un contrat de deux ans pour la jeune milieu de 19 ans. Elle est désormais liée à son club formateur jusqu'en juin 2028. C'est une nouvelle joueuse qui signe pro cet été après Romane Rafalski.

Une cadre de la réserve en D3

Ayant débuté en pro à seulement 17 ans sous les ordres de Sonia Bompastor en 2023-2024, Ambre Ouazar doit malgré tout se heurter à une concurrence dans l'entrejeu qui l'empêche de pouvoir glaner du temps de jeu. D'ailleurs, sur cette saison 2025-2026, elle n'a pas disputé la moindre rencontre, malgré des entraînements avec l'effectif de Jonatan Giraldez. Néanmoins, la signature de ce premier contrat pro montre qu'OL Lyonnes place des espoirs sur Ouazar, qui devrait participer à la préparation estivale, avant de jouer les cadres au sein de la réserve lyonnaise en D3.