En fin de contrat à Debrecen, Amos Youga va garder la condition physique en attendant un nouveau projet. Le milieu, passé par l'AS Saint-Priest et l'OL Académie, participe au stage UNFP qui a démarré mardi.

C'est une façon de garder le rythme, mais aussi de rester dans le circuit. Les stages UNFP ont une réputation qui n'est plus à faire et continuent d'être une vraie aide pour les joueurs en fin de contrat. Tous n'intègrent pas cette préparation estivale, mais cela permet de garder la main et pourquoi pas séduire des clubs en recherche de joueurs. Pour l'édition 2026, Cris coachera un groupe de 26 joueurs pendant plus d'un mois avec plusieurs amicaux au programme. Le premier se tiendra le 8 juillet contre l'équipe PFA, sortie d'UNFP anglaise. L'occasion peut-être pour Amos Youga de taper dans l'oeil de recruteurs anglais.

Il a goûté à l'Europe en Bulgarie

A 33 ans, le milieu de terrain n'a pas renouvelé son contrat avec le club hongrois de Debrecen et le voilà libre de s'engager où bon lui semble. Passé par l'AS Saint-Priest et l'OL durant sa formation, l'international centrafricain s'est construit une petite réputation en Bulgarie au CSKA Sofia avec qui il a notamment participé à la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Ayant connu la Ligue 1 et la Ligue 2 avec le Gazélec Ajaccio et Le Havre, Amos Youga va-t-il retrouver la France, six ans après son départ ? Invité de Tant qu'il y aura des Gones il y a un an, le milieu compte sur le stage UNFP pour retrouver un projet.