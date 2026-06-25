Actualités
Amos Youga, formé à l'OL et invité de TKYDG
Amos Youga, formé à l’OL et invité de TKYDG

Formé à l'OL Académie et passé par TKYDG, Amos Youga participe au stage UNFP

  • par David Hernandez

    • En fin de contrat à Debrecen, Amos Youga va garder la condition physique en attendant un nouveau projet. Le milieu, passé par l'AS Saint-Priest et l'OL Académie, participe au stage UNFP qui a démarré mardi.

    C'est une façon de garder le rythme, mais aussi de rester dans le circuit. Les stages UNFP ont une réputation qui n'est plus à faire et continuent d'être une vraie aide pour les joueurs en fin de contrat. Tous n'intègrent pas cette préparation estivale, mais cela permet de garder la main et pourquoi pas séduire des clubs en recherche de joueurs. Pour l'édition 2026, Cris coachera un groupe de 26 joueurs pendant plus d'un mois avec plusieurs amicaux au programme. Le premier se tiendra le 8 juillet contre l'équipe PFA, sortie d'UNFP anglaise. L'occasion peut-être pour Amos Youga de taper dans l'oeil de recruteurs anglais.

    Il a goûté à l'Europe en Bulgarie

    A 33 ans, le milieu de terrain n'a pas renouvelé son contrat avec le club hongrois de Debrecen et le voilà libre de s'engager où bon lui semble. Passé par l'AS Saint-Priest et l'OL durant sa formation, l'international centrafricain s'est construit une petite réputation en Bulgarie au CSKA Sofia avec qui il a notamment participé à la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Ayant connu la Ligue 1 et la Ligue 2 avec le Gazélec Ajaccio et Le Havre, Amos Youga va-t-il retrouver la France, six ans après son départ ? Invité de Tant qu'il y aura des Gones il y a un an, le milieu compte sur le stage UNFP pour retrouver un projet.

    à lire également
    Johanna Rytting Kaneryd, joueuse de Chelsea
    Mercato : OL Lyonnes prêt à piocher à Chelsea ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ambre Ouazar a signé jusqu'en juin 2028 avec OL Lyonnes
    Mercato : Ambre Ouazar signe son premier contrat pro avec OL Lyonnes 14:30
    Amos Youga, formé à l'OL et invité de TKYDG
    Formé à l'OL Académie et passé par TKYDG, Amos Youga participe au stage UNFP 13:30
    Lorna Chicha Douvier, joueuse d'OL Lyonnes
    Après trois matchs en pro, Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes 12:30
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Servette FC : la billetterie est ouverte pour le match à Bourgoin 11:30
    Johanna Rytting Kaneryd, joueuse de Chelsea
    Mercato : OL Lyonnes prêt à piocher à Chelsea ? 10:30
    Kenzo Kies, joueur formé à l'OL et l'ASSE, est décédé
    Le jeune footballeur, passé par l'OL et Saint-Étienne et qui s'était noyé, est mort 09:30
    Damien Della Santa, nouvel adjoint de Pierre Sage à l'OL
    Damien Della Santa : "À l'OL, certains joueurs m'ont apporté autant que je leur ai apporté" 08:45
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    Šulc et la Tchéquie disent déjà adieux à la Coupe du monde 2026 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    OL : Kang et Gerlinger tiendront une conférence de presse ce vendredi 07:30
    Coupe du monde : la Tchéquie de Šulc (OL) condamnée à l'exploit 24/06/26
    OL : à combien serait estimée la fortune de Michele Kang ? 24/06/26
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Ligue 1 : quel calendrier pour l'OL après la Coupe d'Europe ? 24/06/26
    Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l'OL Féminin
    DNCG : le grand écart entre l'OL et l'OM 24/06/26
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Michele Kang, nouvelle propriétaire de l'OL, n'entend pas abandonner ses Lyonnes 24/06/26
    Coupe du monde : le bilan des Lyonnais après deux journées 24/06/26
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL et l'OM, les deux derniers clubs pas encore fixés par la DNCG 24/06/26
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    OL : les Lyonnais retrouveront le Real Betis cet été 24/06/26
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    Coupe du monde : le Ghana de Nuamah résiste, la Croatie de Caleta-Car se relance 24/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut