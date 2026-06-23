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Cris ancien entraîneur de Châteauroux
Cris ancien entraîneur de Châteauroux (@LaBerichonne)

Cris (ex-OL) va diriger le stage UNFP 2026

  • par David Hernandez

    • Sans club depuis son départ de Châteauroux il y a un an, Cris va reprendre temporairement du service. L'ancien défenseur de l'OL est l'entraîneur du stage annuel de l'UNFP. Il fait équipe avec Michaël Ciani, ancien autre défenseur de Ligue 1.

    À 49 ans, Cris s'imaginait certainement une autre après-carrière. S'étant rapidement lancé dans le coaching, en prenant notamment des équipes de jeunes à l'OL Académie, l'ancien défenseur n'a pas connu une trajectoire bien linéaire. Ayant entraîné le GOAL FC pendant deux saisons entre 2019 et 2021, Cris connait depuis des désillusions. Que ce soit au Mans, à Versailles ou à Châteauroux en 2024-2025. Devenu président d'OL Légendes depuis quelques mois, le Brésilien n'a pas tiré une croix sur sa carrière d'entraîneur. Néanmoins, il ne devrait pas avoir de banc pour la reprise et, en ce sens, il a choisi de répondre favorablement à l'appel de l'UNFP.

    Un stage dans les conditions d'un club pro

    Comme chaque été, le syndicat des joueurs organise son traditionnel stage avec des joueurs libres, en recherche d'un nouveau projet. Pour cette édition 2026, les éléments retenus vont donc avoir Cris comme entraîneur. L'ancien capitaine de l'OL fera équipe avec un autre entraîneur qu'il a croisé sur les terrains de Ligue 1 quand ils étaient joueurs. En effet, Michaël Ciani forme le duo avec Cris depuis ce mardi 23 juin et ce jusqu'au 8 août, date de la fin du stage UNFP. Une façon aussi pour Cris de remettre le pied à l'étrier.

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