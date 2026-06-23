OL : pourquoi la DNCG ne rendra pas son avis ce mardi

Auditionnée ce mardi matin, Michele Kang a détaillé le plan mis en place à l'OL, avec notamment sa reprise du club à venir. La présidente ainsi que les supporters lyonnais n'auront pas de réponse de la DNCG, ce mardi. La procédure prend généralement entre vingt-quatre et quarante-huit heures pour une audition reprise de club.

Patience. C'est le maître mot qui doit être utilisé entre Rhône et Saône. Il va encore falloir patienter pour savoir à quelle sauce sera manger ou non l'OL après son passage devant la DNCG. Pourtant, Michele Kang s'est bien présentée devant le gendarme financier du football français ce mardi matin. S'est-elle introduite comme la nouvelle propriétaire du club lyonnais ? Rien n'est totalement encore signé, mas l'Américaine est bien amenée à reprendre le flambeau dans les semaines et mois à venir. Alors forcément il a été question de ce changement d'actionnariat. Une nouvelle ère qui va donc repousser les conclusions de la DNCG sur le cas OL.

Une réponse avant la fin de la semaine ?

En effet, l'audition réalisée ce jour n'est plus une audition dite classique mais bien une "audition de reprise de club". Cela veut donc dire que le gendarme financier va garder son verdict pour un peu plus tard. Une information confirmée au sein du club rhodanien qui explique que "dans le cadre d’une audition de « reprise de club », la DNCG ne prend pas de décision immédiate. L’avis est rendu sous quelques jours." Selon nos informations, cela prend généralement entre vingt-quatre et quarante-huit heures. Tout un club sera donc fixé d'ici à la fin de la semaine, normalement.