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Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
Michele Kang, présidente de l’OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : pourquoi la DNCG ne rendra pas son avis ce mardi

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Auditionnée ce mardi matin, Michele Kang a détaillé le plan mis en place à l'OL, avec notamment sa reprise du club à venir. La présidente ainsi que les supporters lyonnais n'auront pas de réponse de la DNCG, ce mardi. La procédure prend généralement entre vingt-quatre et quarante-huit heures pour une audition reprise de club.

    Patience. C'est le maître mot qui doit être utilisé entre Rhône et Saône. Il va encore falloir patienter pour savoir à quelle sauce sera manger ou non l'OL après son passage devant la DNCG. Pourtant, Michele Kang s'est bien présentée devant le gendarme financier du football français ce mardi matin. S'est-elle introduite comme la nouvelle propriétaire du club lyonnais ? Rien n'est totalement encore signé, mas l'Américaine est bien amenée à reprendre le flambeau dans les semaines et mois à venir. Alors forcément il a été question de ce changement d'actionnariat. Une nouvelle ère qui va donc repousser les conclusions de la DNCG sur le cas OL.

    Une réponse avant la fin de la semaine ?

    En effet, l'audition réalisée ce jour n'est plus une audition dite classique mais bien une "audition de reprise de club". Cela veut donc dire que le gendarme financier va garder son verdict pour un peu plus tard. Une information confirmée au sein du club rhodanien qui explique que "dans le cadre d’une audition de « reprise de club », la DNCG ne prend pas de décision immédiate. L’avis est rendu sous quelques jours." Selon nos informations, cela prend généralement entre vingt-quatre et quarante-huit heures. Tout un club sera donc fixé d'ici à la fin de la semaine, normalement.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 23 Juin 26 à 14 h 35

      C'est normal, j'imagine qu'il faut du temps pour analyser ces gros dossiers, plus encore du temps pour que tout cela fuite dans la presse et arrive jusqu'à nous !

      En tout cas des "insiders" qui te sortent des "c'est FAIT l'OL ne sera pas sanctionné par la DNCG", on les avait déjà eu l'année dernière et on connait le résultat...

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    2. isabielle
      isabielle - mar 23 Juin 26 à 15 h 01

      Michele Kang est perçue comme une personne fiable et très sérieuse par tous les fans de l'OL,.. c'est logique suite à toutes ses actions pour maintenir le club en L1 avec la tête hors de l'eau financièrement.
      Prendre les rennes du club n'était pas son objectif au départ... c'est la section féminine qui l'a attiré, parce que c'est son credo.
      Sauf réussite exceptionnelle, il est normal de penser que son passage ne sera pas pour du long terme, et qu'en bonne business woman elle vendra un jour le club

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    3. Avatar
      ciresglover - mar 23 Juin 26 à 16 h 03

      Vous avez raison elle reprend le club pour mieux le revendre mais avant cela pour l'assainir autant faire ce peut pour mettre sur le marché un club qui attire des investisseurs sérieux. On peut espérer que lorsque revente il y aura ce ne sera pas un lascar comme JT qui aura accès à l'achat.
      Mme Kang a sans doute avec Ares planifié tout cela.
      en tout cas il va falloir attendre encore un peu avant de savoir ce qu'il adviendra niveau mercato car les rumeurs s'accumulent mais les mouvements on ne les voit pas et c'est normal compte tenu de la situation.
      Soyons patient et confiant pour que début juillet ca bouge.
      En tout cas on a des chances de récupérer Moussa fin juillet après des vacances bien méritées et on verra cette nuit si Ernest aussi prendra le 1er wagon de vacances sans doute avec Pavel..
      Tagliafico lui continuera

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