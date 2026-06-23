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Le lac de Miribel Jonage durant la canicule 2026
Le lac de Miribel Jonage durant la canicule 2026 (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Noyade tragique pour un ancien pensionnaire d’OL Académie

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Lundi, face aux chaleurs qui touchent actuellement la France, un jeune footballeur a dû être extrait du Rhône en urgence absolue près de Caluire-et-Cuire. Selon nos informations, la victime âgée de 21 ans était notamment passée par l’OL Académie.

    C’est une terrible vague de chaleur qui s’abat sur la France depuis une semaine. Tous les moyens sont donc bons pour trouver un peu de fraicheur, comme se baigner. Seulement, tout le monde ne respecte pas les consignes et particulièrement les lieux de baignade autorisés. Cela donne ainsi lieu à des accidents tragiques. Depuis cinq jours, le gouvernement a recensé pas moins de 40 noyades "dont vingt mortelles" d’après Marina Ferrari, ministre des Sports et de la Jeunesse. L’une d’elles a plongé un jeune footballeur dans un état d’urgence absolue lundi en fin de journée du côté du parc de la Feyssine entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, comme indiqué par les forces de l’ordre à l’AFP.

    Si le parquet n’a pas souhaité en dire plus sur son état, BFM a avancé que le jeune footballeur serait en état de mort cérébrale. D’après les informations dont a eu vent Olympique-et-Lyonnais, la victime âgée de 21 ans et qui est actuellement sous contrat avec un club de Ligue 2 était notamment passée par l’OL Académie durant sa préformation. Ce drame permet de rappeler qu’il faut faire preuve d’un maximum de vigilance en ces temps de canicule.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 23 Juin 26 à 14 h 07

      Alors si c'est bfm qui le dit on est sur que c'est vrai, c'est le media après Cnews Europe 1 le JDD et sud radio à dire tjrs les vérités sans jamais vérifié, trop fort ces gens là...

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