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Cláudio Braga a brillé sous les couleurs des Hearts
Cláudio Braga a brillé sous les couleurs des Hearts (ZAK MAUGER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP

OL - Mercato : une piste écossaise pour le rôle de buteur ?

  • par David Hernandez

    • A la recherche d'un nouveau buteur suite aux départs de Roman Yaremchuk et Endrick, l'OL multiplie les pistes dans ce secteur. L'une d'elles mèneraient du côté de l'Ecosse et de Hearts of Midlothian avec Claudio Braga.

    Tous les yeux sont rivés vers Paris ce mardi avec le passage devant la DNCG. Michele Kang, bientôt future propriétaire du club, est arrivée au siège de l'instance en début de matinée et les conclusions du gendarme financier ne sont pas attendues avant vingt-quatre à quarante-huit heures. En attendant, l'OL continue de travailler en coulisses sur le recrutement, même en ne connaissant pas forcément les potentielles sanctions qui pourraient arriver. Car les dossiers sont nombreux dans le sens des départs et des arrivées.

    Plusieurs secteurs ont déjà connu ou vont connaître quelques retouches (Boudache, Bidstrup, Duranville) tandis que d'autres devraient voir arriver du renfort. On pense au poste de latéral gauche avec l'arrivée probable d'Ouédraogo, mais aussi celui d'avant-centre. Depuis la fin de la saison le 17 mai dernier, Endrick et Roman Yaremchuk ont fait leurs valises. L'Ukrainien reste toujours une cible de Matthieu Louis-Jean mais les discussions trainant en longueur, ce n'est jamais gage d'optimisme.

    Une piste trop chère ?

    Alors l'OL regarde ailleurs et les pistes se multiplient si l'on en croit les confrères européens. Il est question de Loïs Openda, en manque de confiance à la Juventus Turin. Pour Foot Mercato, la cellule de recrutement regarderait du côté de l'Ecosse. L’Olympique lyonnais discuterait avec les Hearts of Midlothian au sujet de Claudio Braga, âgé de 26 ans. Auteur d’une excellente saison avec le club écossais, qui a perdu le titre lors de la dernière journée face au Celtic, l’attaquant portugais, passé notamment par la Norvège, a inscrit 14 buts en championnat. Sous contrat jusqu'en 2028, il serait estimé à dix millions d'euros. Une somme conséquente pour les finances lyonnaises, pour un élément ayant peu de références malgré tout. Simple écran de fumée ?

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