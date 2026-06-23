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Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier (@MHSC)

OL - Mercato : Camara ouvre la porte à un retour de Molebe à Montpellier

  • par David Hernandez

    • Prêté lors de la deuxième partie de saison passée, Enzo Molebe a plutôt fait bonne impression à Montpellier. Interrogé sur la possibilité de voir l'attaquant de l'OL revenir dans l'Hérault, Zoumana Camara n'a pas fermé la porte.

    En ce lundi 29 juin, Enzo Molebe sera à la reprise de l'entraînement de l'OL. Le jeune attaquant va être intégré à l'effectif de Paulo Fonseca au même titre qu'Alejandro Gomes Rodriguez pour la préparation estivale. Cela veut-il dire que le Décinois a une carte à jouer en vue de la saison à venir ? Tout n'est pas encore décidé de ce côté et cela dépendra aussi du recrutement lyonnais. Toutefois, Molebe sait qu'il peut compter sur l'intérêt de Montpellier pour une deuxième expérience loin du GOLTC. Prêté lors du premier semestre 2026 dans l'Hérault, l'attaquant a pu engranger de l'expérience et des minutes en Ligue 2.

    Deux buts et une passe en douze matchs

    S'il a dû se mettre au niveau, surtout physiquement, Enzo Molebe a accueilli ce prêt de façon positive. Au MHSC, l'expérience a également été positive, bien loin de ce que les statistiques peuvent laisser penser (2 buts et 1 passe en 12 matchs). Ayant fini en milieu de Ligue 2, Montpellier va connaître un deuxième exercice dans l'antichambre de la Ligue 1 et cela pourrait donner une nouvelle opportunité à Molebe. Son ancien entraîneur Zoumana Camara ne ferme pas la porte. « Si l’occasion se présente de pouvoir reprendre un profil comme le sien, explosif, rapide, bien évidemment que c’est avec grand plaisir", a déclaré le coach à Midi Libre. Reste à savoir quand ce dossier se décantera.

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