Prêtés ces six derniers mois en Ligue 2, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez vont faire leur retour à l'OL. Les deux attaquants vont reprendre avec le groupe professionnel à compter du 29 juin, en attendant d'en savoir plus sur leur avenir.

Parfois, il vaut mieux reculer pour revenir par la grande porte. Ce n'est pas forcément ce qui attend Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez qui ne se verront pas offrir une place de titulaire dès la saison prochaine à l’OL. Néanmoins, leur exode temporaire d’un semestre leur a permis de montrer qu’ils avaient peut-être les capacités de se fondre dans la rotation à la rentrée. Le chemin est encore long, d’autant plus que Rémi Himbert a marqué des points durant leur absence, malgré sa blessure à Vigo courant. Mais les prêts à Montpellier et à Annecy n’auront pas été inutiles pour Molebe et Gomes Rodriguez.

Un avenir qui se décantera en août ?

Les deux attaquants ont pu toucher d’un peu plus près le haut niveau, loin des affiches de National 3 qu'ils disputaient sur la première partie de saison. Il a ainsi fallu se mettre au niveau, physique notamment, pour répondre à cette exigence de la Ligue 2. Tout n’a pas été parfait, mais l’OL a accueilli positivement les deux expériences, comme cela nous est revenu aux oreilles. En ce sens, les internationaux français et anglais se verront offrir une chance de faire leurs preuves durant l’été. Si des prêts ne sont pas à écarter, Molebe et Gomes Rodriguez ne le sauront que durant le mois d’août puisqu’ils vont être intégrés à la reprise du 29 juin ainsi qu’à la préparation estivale qui doit mener au troisième tour des qualifications de la Ligue des champions.