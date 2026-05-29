Malgré une deuxième partie de saison compliquée avec l’OL, Nicolas Tagliafico représentera bien le club lyonnais à la Coupe du monde 2026. Le latéral gauche fait partie des 26 joueurs convoqués avec l’Argentine.

Il y aura bien un troisième joueur de l’OL à la Coupe du monde 2026. Après Moussa Niakhaté (Sénégal), Pavel Sulc(Tchéquie) et en attendant peut-être Ernest Nuamah (Ghana), Nicolas Tagliafico représentera bien les couleurs lyonnaises lors du tournoi intercontinental. Jeudi, Lionel Scaloni a dévoilé le nom des 26 joueurs qui se rendront sur le sol nord-américain pour remettre en jeu leur titre de champion du monde. Malgré sa deuxième partie de saison en dedans avec l’OL, Tagliafico disputera donc bien un nouveau Mondial. Il retrouvera notamment Lionel Messi, bien de la partie, mais aussi plusieurs représentants de la Ligue 1.

Cinq représentants de la Ligue 1, dont trois de l'OM

Au sein de cette sélection dans laquelle on retrouve l’ancien Lyonnais, Thiago Almada, Valentin Barco, en partance de Strasbourg pour Chelsea, ainsi que les Marseillais Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli disputeront la Coupe du monde 2026. Pour rappel, l’Argentine affrontera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie.