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Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l’Argentine (Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Coupe du monde 2026 : Nicolas Tagliafico (OL) sélectionné avec l’Argentine

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Malgré une deuxième partie de saison compliquée avec l’OL, Nicolas Tagliafico représentera bien le club lyonnais à la Coupe du monde 2026. Le latéral gauche fait partie des 26 joueurs convoqués avec l’Argentine.

    Il y aura bien un troisième joueur de l’OL à la Coupe du monde 2026. Après Moussa Niakhaté (Sénégal), Pavel Sulc(Tchéquie) et en attendant peut-être Ernest Nuamah (Ghana), Nicolas Tagliafico représentera bien les couleurs lyonnaises lors du tournoi intercontinental. Jeudi, Lionel Scaloni a dévoilé le nom des 26 joueurs qui se rendront sur le sol nord-américain pour remettre en jeu leur titre de champion du monde. Malgré sa deuxième partie de saison en dedans avec l’OL, Tagliafico disputera donc bien un nouveau Mondial. Il retrouvera notamment Lionel Messi, bien de la partie, mais aussi plusieurs représentants de la Ligue 1.

    Cinq représentants de la Ligue 1, dont trois de l'OM

    Au sein de cette sélection dans laquelle on retrouve l’ancien Lyonnais, Thiago Almada, Valentin Barco, en partance de Strasbourg pour Chelsea, ainsi que les Marseillais Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli disputeront la Coupe du monde 2026. Pour rappel, l’Argentine affrontera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 29 Mai 26 à 8 h 55

      Techniquement on peut aussi compter Endrick comme joueur de l'OL qui va jouer la CDM : parce que l'OL va percevoir une prime par rapport a la participation d'Endrick (entre 50 000 et 200 000€)

      La prime est attribué aux clubs chez qui "chaque joueur a jouer durant les 2 années précédent la CDM"

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    2. Avatar
      Monark - ven 29 Mai 26 à 8 h 59

      On ne peut plus logique : Nicolas est un des tauliers de l’équipe d ‘argentine, depuis bien longtemps déjà.🇦🇷

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - ven 29 Mai 26 à 9 h 06

        Salut monark
        Oui mais dans quel état on va le retrouver à la rentrée ? Déjà que cette saison on a pu voir qu'il était difficile pour lui de tenir des matchs entiers, ce qui lui a d'ailleurs causer des pétages de plombs qui nous auront pénalisé dans certaines rencontre.

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    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 29 Mai 26 à 9 h 15

      Taglia 34 ans en août, une coupe du monde par la dessus, j'ai un pressentiment que sa dernière saison de contrat va être longue pour lui, et pour nous...

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