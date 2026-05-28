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Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
Lindsey Heaps (OL Lyonnes) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : Lindsey Heaps, une dernière révérence avant le départ

  • par Gwendal Chabas

    • Contre le Paris FC, elle disputera sa 127e et dernière rencontre avec OL Lyonnes. Avant de partir, Lindsey Heaps a un ultime objectif, aller chercher le titre de D1 vendredi.

    Quoi qu'il arrive dans la partie, elle devrait recevoir un hommage à la hauteur de la grande joueuse qu'elle est. Vendredi, Lindsey Heaps fera ses adieux à OL Lyonnes et à ses supporters. Lors de la finale de la Première Ligue contre le Paris FC (21 heures), la milieu de terrain disputera son dernier match après quatre ans et demi à Lyon. Un moment forcément particulier pour elle, même s'il se tiendra dans le cadre d'une partie capitale.

    Dernier entraînement ce jeudi

    Ce jeudi, elle est venue devant la presse, en compagnie de Wendie Renard et du coach Jonatan Giráldez. L'occasion pour la capitaine américaine de confier toute son émotion. "Aujourd’hui (jeudi), c’était compliqué à l’entraînement. J’ai informé que je partais il y a six mois, mais ce n’est pas plus facile. J’ai regardé autour du terrain, les joueuses, le staff. Je me suis dit que j’ai eu la chance de jouer avec les meilleures du monde. Ce club représente beaucoup pour moi. C’est ma deuxième maison. Je vais continuer de l'aimer et de le supporter. Ce fut un honneur pour moi", a-t-elle glissé, non sans laisser couler quelques larmes.

    Elle rejoindra la nouvelle franchise de NWSL, le Denver Summit. Mais avant ça, la footballeuse de 32 ans a un dernier objectif. Gagner la D1 pour tirer sa révérence sur une bonne note. "C’est vraiment difficile pour moi. Je voulais terminer avec les quatre trophées, mais ce n’est pas possible. Il en reste encore un à décrocher. J’avais dit que je donnerais tout pour cette équipe, il me reste un rendez-vous avec mes amies et toute l’équipe. Je vais tout faire demain pour remporter ce titre et finir en beauté." Ce serait effectivement une belle manière de conclure cette histoire débutée en janvier 2022.

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