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Rihito Yamamoto, milieu de Saint-Trond
Rihito Yamamoto, milieu de Saint-Trond (AFP)

OL - Mercato : une piste venue de Belgique s'envole

  • par David Hernandez

    • À la recherche de bons coups pour la saison prochaine, l'OL va continuer de prospecter dans des championnats "mineurs". La cellule de recrutement lyonnaise regardait d'ailleurs du côté de la Belgique et de Saint-Trond avec le profil de Rihito Yamamoto. Malheureusement, ce dernier s'est engagé avec Fribourg, finaliste de la Ligue Europa.

    Avec Ligue des champions ou non, l'OL ne fera quoi qu'il arrive pas de folies sur le marché des transferts cet été. La situation économique lyonnaise est telle que l'heure n'est pas à la dépense outrancière à compter du 15 juin prochain. Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement vont rester sur le schéma qui a bien fonctionné pour l'exercice écoulé : partir à la recherche de joueurs assez jeunes dans des championnats dits mineurs pour limiter les dépenses et faire des bons coups. Refaire des coups à la Pavel Sulc, Afonso Moreira ou encore Ruben Kluivert, voilà l'objectif du directeur technique et de ses équipes. En ce sens, l'OL prospecte donc dans des championnats moins huppés, à l'image de la Belgique.

    L'OL cherche un milieu défensif

    Un profil avait attiré l'attention ces dernières semaines selon nos informations : Rihito Yamamoto. Le Japonais de 24 ans évolue depuis trois saisons en Jupiler Pro League du côté de Saint-Trond. Ses performances auraient attiré l'œil alors que l'OL est à la recherche d'un milieu défensif pour accompagner Tyler Morton, déclaré intransférable. Malheureusement, malgré plusieurs matchs supervisés, cette piste s'est envolée ces dernières heures. En effet, Rihito Yamamoto va découvrir la Bundesliga la saison prochaine. Contre un chèque de huit millions d'euros, Fribourg, dernier finaliste de Ligue Europa, a raflé la mise pour le Japonais. Piste suivante donc pour l'OL.

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