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Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
Afonso Moreira lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : Afonso Moreira (OL) nommé parmi les "Pépites de la saison"

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Snobé aux Trophées UNFP, la révélation lyonnaise, Afonso Moreira, fait partie des cinq "Pépites de la saison" nommées par la Ligue 1.

    On est assez loin du prestige de la cérémonie des Trophées UNFP, mais tout reconnaissance reste bonne à prendre. Auteur d’une saison autant détonante que surprenante, Afonso Moreira fait partie des cinq Pépites de la saison que la Ligue 1 a décidé de mettre en avant, alors que le championnat vient de rendre son verdict. Avec quatre buts et huit passes décisives en 27 apparitions en Ligue 1, il est l’un des artisans de la belle saison lyonnaise.

    Il est devenu incontournable dans le Rhône

    Débarqué du Sporting dans un relatif anonymat, il s’est montré à la hauteur quand Paulo Fonseca s’est appuyé sur lui pour pallier la très longue absence de Malick Fofana, touché à la cheville à l’automne. Encore brut à ses débuts, il a gagné en justesse dans son jeu et dans ses choix au fil des matchs. Son absence, pour une blessure à l’ischio, entre février et mars, avait coïncidé avec la baisse de régime de l’OL, qui avait connu une série de neuf matchs sans succès et deux éliminations plus que regrettables, en Coupe de France et en Ligue Europa.

    Deuxième des votes, pour le moment

    Son profil d’ailier virevoltant, percutant, jamais avare d’efforts et capable de prendre la profondeur est indispensable à cet OL, longtemps privé de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah. Absent des nommés dans la catégorie Meilleur espoir aux Trophées UNFP, le Portugais de 21 ans est bien présent dans les cinq Pépites de la saison de Ligue 1. Les votes sont toujours ouverts, jusqu’au vendredi 29 mai. Afonso Moreira est en concurrence avec Ismaëlo Ganiou (Lens), Samir El Mourabet (Strasbourg), Dayann Methalie (Toulouse) et Arsène Kouassi (Lorient). Ce dernier, excellent avec les Merlus, se trouve en tête des votes alors que le jeune lyonnais le talonne.

    Absent de la liste de Roberto Martinez pour la Coupe du monde (11 juin – 19 juillet), le natif de Lamego s’apprête à rejoindre les Espoirs portugais pour une rencontre amicale face à l’Irlande du Nord.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 26 Mai 26 à 12 h 52

      Une pépite ? faudra penser a lui mettre "joyau "

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 26 Mai 26 à 12 h 57

      Un joueur que je bloquerai absolument , dans la liste des intransférables .
      Ce gamin donne tout à chaque match , il a une mentalité exemplaire , et il a sacrément du ballon aussi !

      Signaler

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