Kang remercie les joueuses d'OL Lyonnes et leurs supporters

Deux jours après la défaite en finale de la Ligue des champions, Michele Kang a tenu à s'exprimer via une lettre ouverte. La patronne d'OL Lyonnes espère des jours meilleurs et salue le soutien des supporters lyonnais à Oslo.

Depuis sa prise de fonction, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, elle n'est pas du genre à s'épancher dans la presse. Michele Kang préfère déléguer tout cet aspect à Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ou encore Vincent Ponsot chez OL Lyonnes. Cela n'empêche pas la femme d'affaires de s'adresser aux supporters via des lettres ouvertes. Elle avait déjà utilisé ce procédé après le sauvetage de l'OL en Ligue 1 en juillet 2025. Ce lundi, elle a repris sa plume au surlendemain de la défaite des Fenottes en finale de la Ligue des champions.

"Je suis de tout cœur avec chacune et chacun d’entre vous qui êtes venus avec tant d’espoir et de passion. Je sais à quel point cela fait mal, tant pour nos fidèles supporters que pour les joueuses qui ont tout donné lors de cette rencontre, a écrit la propriétaire américaine. Ce match devait être notre revanche tant attendue depuis la finale d’il y a deux ans, ainsi qu’une soirée spéciale et mémorable pour Lindsey Heaps, qui s’apprête à rentrer aux États-Unis. Les choses ne se sont tout simplement pas déroulées comme nous l’avions tous rêvé ni comme nous avions travaillé si dur pour qu’elles se déroulent. Je veux que vous sachiez que je partage pleinement avec vous le poids de cette déception."

Finir la saison sur une note positive contre le Paris FC

Décrivant le revers à Oslo comme une "défaite dévastatrice", Michele Kang a tenu à saluer le soutien apporté durant cette finale. Que ce soit en Norvège où elle est allée saluer le parcage avant la rencontre, qu'à Lyon avec la mise en place d'une fan zone, place des Terreaux. "Je suis particulièrement reconnaissante envers les 1 000 supporters dévoués qui ont fait le déplacement avec nous à Oslo, ainsi qu’envers les plus de 3 000 d’entre vous qui ont rempli la place des Terreaux, à Lyon, pour regarder le match et soutenir l’équipe. Votre passion, votre énergie et votre loyauté comptent plus que vous ne le pensez. Vous avez vraiment été là pour nos joueuses au moment où cela comptait."

La présidente d'OL Lyonnes attend désormais de voir un public conséquent ce vendredi 29 mai pour la finale des play-offs contre le Paris FC. Afin de finir cette saison sur une note positive et un triplé sur la scène nationale.