OL - Mercato : la Sociedad officialise le départ de Caleta-Car

C'est officiel. La Real Sociedad a annoncé ce lundi la fin de la collaboration avec Duje Caleta-Car. Le Croate reviendra donc à l'OL, du moins pour un temps.

Quatre millions d'euros qui s'envolent pour l'OL. C'est un peu grossier de résumer la situation ainsi, surtout qu'il est valorisé à trois millions selon Transfermarkt. En attendant, la Real Sociedad a confirmé ce lundi qu'elle ne lèverait pas l'option d'achat pour conserver Duje Caleta-Car. Pourtant, le défenseur a globalement été titulaire cette saison, lui qui est arrivé l'été passé au club.

Le reverra-t-on encore à l'OL ?

Il a disputé 32 rencontres, dont 29 comme titulaire, et surtout remporté la Coupe du Roi. Malgré tout, l'aventure s'arrête là. Reverra-t-on le Croate à Lyon pour autant ? Ce n'est pas certain. Il disputera déjà la Coupe du monde à partir du 11 juin. De plus, l'Olympique lyonnais ne semble pas compter sur lui, encore plus dans une période de vaches maigres financièrement.

Cela fait en tout cas un dossier de plus à gérer pour Matthieu Louis-Jean et ses équipes. Le directeur technique aura un gros boulot à réaliser cet été pour se séparer de certains éléments aux gros salaires, tout en densifiant l'équipe de Paulo Fonseca à des postes clés. Sans oublier les départs à prévoir de joueur(s) que le club aurait aimé conserver, mais qu'il faut vendre pour des raisons pécuniaires.