OL Académie : deux tournois ratés pour les U17 et U15

En ce week-end de Pentecôte, les jeunes de l'OL disputaient des tournois à travers la France. Deux évènements mal négociés par les Gones.

C'est la période printanière, le début des barbecues et des tournois de foot. Même pour les jeunes des centres de formation, qui se mesurent à des adversaires d'autres horizons. Du côté de l'OL, plusieurs équipes jouaient des compétitions amicales en ce week-end de Pâques. Les U15, par exemple, étaient à Neuville, au stade Jean Oboussier. Une épreuve historique créée en 1988. Et dans laquelle les Lyonnais ont souvent brillé.

Ils ont par exemple terminé 4es en 2025. Mais cette édition 2026 s'est révélée très compliquée pour la troupe de Martin Fabre. Un parcours démarré par une position de lanterne rouge de leur poule après trois défaites contre Lens (0-1), Sochaux (0-1) et Gardia Club, le petit poucet basé dans le Var (0-2). Le nul face à Reims (1-1) n'a pas suffi. Surtout que lors de la phase de classement ce lundi, ils ont perdu 2 à 0 devant le Standard de Liège, avant de s'incliner aux tirs au but contre les locaux neuvillois (1-1, 3-2 tab). Voilà donc les Gones 20es et derniers.

Problème aux tirs au but pour les U17

Ce ne fut pas beaucoup plus brillant chez les U17. Éliminés en quarts de finale du championnat la semaine passée, ils étaient en Loire-Atlantique pour un tournoi à Vigneux-de-Bretagne. Et pour les garçons de Samy Saci, tout a plutôt bien démarré. Premiers de leur groupe, ils ont ensuite échoué en 8es de finale contre le PSG (1-1, 4-2 tab).

Rebelote lors du match de classement face au FC Loire et Sillon (2-2, 5-4 tab). Un déficit dans l'exercice déjà vu face à Clermont le 17 mai qui a condamné les Rhodanniens à affronter Brest (succès 1-0) puis à retrouver le KF Villzania (victoire 2-0) pour obtenir une modeste 13e place.