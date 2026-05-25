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Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Lily Yohannes lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue des champions : Lily Yohannes est la révélation de la saison

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Sa première finale de Ligue des champions gardera un goût amer. Néanmoins, Lily Yohannes est désignée "révélation" de la compétition.

    OL Lyonnes garde la main sur ce trophée. Après Melchie Dumornay deux années de suite, c'est Lily Yohannes qui a remporté le titre de "révélation" de la saison en Ligue des champions. Ce n'est évidemment pas le triomphe qu'elle espérait, puisqu'elle et ses coéquipières ont échoué en finale contre le FC Barcelone samedi (4-0). Cependant, l'Américaine s'est illustrée tout au long du tournoi.

    Deux buts pour Yohannes

    Elle a marqué deux buts, dont un très important au retour face à Wolfsburg (4-0 après les prolongations). Au total, l'ancienne footballeuse de l'Ajax a disputé dix affiches (sur onze possibles) et délivré une passe décisive. On se souvient aussi de son lob lointain contre St. Pölten en phase de classement.

    Un joli accomplissement, mais qui ne devrait pas combler le regret du dernier match à Oslo, sa première finale continentale. Concernant les règles, rappelons que les candidates admissibles ne doivent pas être âgées de plus de 21 ans au début de la campagne. Précisons aussi que ce sont les observateurs et observatrices techniques de l’UEFA qui ont établi ce palmarès.

    3 Lyonnaises dans le 11 type

    La confédération européenne a par ailleurs dévoilé son équipe-type*. On y retrouve une majorité de Barcelonaises, dont la meilleure joueuse de l'épreuve, Alexia Putellas. Mais également trois Lyonnaises. Melchie Dumornay s'invite dans l'entrejeu. En défense, Selma Bacha et Wendie Renard accompagnent Mapi Léon et Emily Fox (Arsenal).

    *Coll (Barcelone) – Fox (Arsenal), Renard (OLL), Leon (Barcelone), Bacha (OLL) – Guijarro (Barcelone) – Dumornay (OLL), Harder (Bayern), Putellas (Barcelone) – Pajor (Barcelone), Russo (Arsenal).

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 25 Mai 26 à 13 h 46

      Est ce qu'on se rend bien compte qu'elle n'a que 18 ans ?
      Pour moi c'est la meilleure de nos joueuses , au milieu de terrain , dans cette finale .
      Et elle a encore une marge de progression importante !

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