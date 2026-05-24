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Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d’OL – PAOK (UEFA)

OL : six joueurs ont découvert le monde professionnel cette saison

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Six joueurs formés à l'Académie ont fait leurs premiers pas en professionnel cette saison. De Khalis Merah à Rémi Himbert en passant par Steeve Kango, retour sur leur premier exercice avec l'OL.

    Tous n’ont pas vécu la saison de Khalis Merah, il est vrai, mais six jeunes joueurs de l’Académie ont été lancés dans le monde professionnel par Paulo Fonseca cette saison. Le numéro 44 de l’OL est celui qui a le plus joué. Intégré dans le groupe pour la préparation l'été dernier, le natif de Meyzieu s’est montré très intéressant lors des premiers matchs amicaux, comme il l’a été lorsque le coach portugais de l’OL l’a lancé en Ligue 1.

    Il aura participé à 32 rencontres et disputé 1698 minutes pour sa première saison chez les professionnels, avec un but et deux passes décisives à la clé. Malgré son jeune âge (19 ans), Fonseca n’a pas hésité à le titulariser dans de grosses affiches, où son activité sans ballon et son intelligence de jeu ont été précieuses pour l’OL. C’était le cas, notamment, face à l’OM en début de saison (1-0) ou encore au Parc des Princes contre le PSG plus récemment (2-1).

    Mathys De Carvalho a beaucoup été utilisé par l'entraîneur portugais cette saison, notamment en Ligue Europa, où il a été titulaire lors de six des huit rencontres de phase de ligue. Milieu de terrain travailleur et bon récupérateur, il a encore quelques lacunes balle au pied, ce qui a poussé le technicien lyonnais à nettement moins l’utiliser lors de la deuxième partie de saison. En Ligue 1, en 2026, il n’a disputé que 22 minutes de jeu. International U20 portugais, il a participé à vingt matchs cette saison (887 minutes).

    Rémi Himbert, la belle surprise

    Rémi Himbert, lui, a enthousiasmé les supporters de l’OL, avant de voir son ascension fulgurante stoppée par une blessure en Ligue Europa, face au Celta Vigo (1-1). Lancé début 2026 face à Brest (2-1), il s’est très vite montré intéressant. Titularisé face au PAOK, il inscrit son premier but en professionnel, comme l'avait fait Khalis Merah, quelques minutes plus tard. Il marque au Vélodrome après être entré en jeu, mais ne peut empêcher la défaite des siens (2-3).

    Derrière, il réalise une entrée tonitruante face à Lens en Coupe de France, avec une passe décisive et un but dans le temps additionnel qui permet à l’OL d’arracher une séance de tirs au but. Alors qu’il a récemment prolongé l’aventure dans son club formateur, il devrait avoir un rôle à jouer la saison prochaine. En onze matchs et 293 minutes passées sur les pelouses, il a été décisif à quatre reprises (3 buts et 1 passe décisive).

    Kango et Hamdani, des promesses pour la suite

    Steeve Kango a été propulsé dans le grand bain par Paulo Fonseca, qui l’a directement titularisé face au Celta en huitième de finale de Ligue Europa. Meilleur lyonnais lors du match aller, il avait été un peu plus en difficulté au retour. Utilisé entre mars et avril, il n’a plus porté le maillot de l’OL depuis sa seule titularisation en Ligue 1, face à Lorient (2-0). Avec les probables chamboulements à venir à son poste, il pourrait avoir un rôle de doublure dès la saison prochaine. Il a participé à six matchs, pour 252 minutes sur le terrain.

    Enfin, Adil Hamdani et Tiago Gonçalves ont aussi fait leurs grands débuts. Le premier, le plus jeune à avoir démarré cette saison, à 16 ans, a même été décisif une fois, en offrant une balle de but à Adam Karabec face au PAOK (4-2). Il a participé à sept rencontres toutes compétitions confondues (43 minutes). Tiago Gonçalves, lui, est apparu à trois reprises avec les professionnels. Cadre de la réserve, le natif de Bourgoin-Jallieu (18 ans) a disputé trois rencontres de Ligue Europa (43 minutes) mais n’a pas encore découvert la Ligue 1.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - dim 24 Mai 26 à 12 h 47

      Ca fait beaucoup de jeunes débutants.
      Pas étonnant que les résultats soient irréguliers cette saison.
      Je crains que ça devienne notre marque de fabrique lors des prochaines saisons.
      Penser que nous avons les moyens d'être sur le podium à chaque fois ou presque est un doux rêve. Essayer de faire croire que nos jeunes ont déjà un niveau supérieur à ceux des joueurs confirmés de L1 est un leurre qui nuit gravement au moral des joueurs.

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